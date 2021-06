Tico Santa Cruz - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 20:29

O cantor Tico Santa Cruz usou as redes sociais nesta segunda-feira (21) para denunciar que voltou a receber ameaças de morte contra a sua família. Vocalista do grupo Detonautas contou que as últimas mensagens assustam mais do que anteriores pela gravidade do teor das intimidações. "Deixar público aqui o fato de que estão ameaçando minha família de morte. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas a forma como estão fazendo é bastante grave! Então quero deixar registrado para que todos saibam dessa informação!", escreveu.

Tico, critico de Jair Bolsonaro e tem pedido para que os artistas se posicionem contra o presidente, recebeu inúmeras mensagens de apoio e agradeceu: "Obrigado! Os olhos e o conhecimento de vocês serão sempre a nossa melhor blindagem! Não vão nos intimidar!!A democracia prevalecerá!!!

