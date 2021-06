Bruno de Luca - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:24

Bruno De Luca fez um alerta aos seus seguidores, fãs, amigos e familiares sobre um criminoso que tem usado o nome e a imagem dele, através de um número de celular desconhecido, com objetivo de se passar por ele para aplicar golpes. O apresentador do ‘Vai Pra Onde?’, do Multishow, compartilhou um print de uma conversa no WhatsApp, no qual o golpista afirma ser ele. “Oii, esse é meu número. Anota aí, ok. Meu celular caiu e danificou a tela. Deixei na assistência técnica e eles me deram um prazo de 3 a 4 dias. Usarei este temporariamente. Qualquer novidade pode me chamar por aqui, ok”, escreveu o criminoso.



Bruno então tratou de desmentir o impostor por trás de um número com DDD do Rio de Janeiro. “Galera, esse número está entrando em contato com meus amigos e familiares, se passando por mim. Não sou eu. Sigo com o mesmo número. Peço que se rolar com mais alguém, por favor me avisem”, escreveu De Luca.

Golpista tenta se passar por Bruno De Luca Reprodução Instagram