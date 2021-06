Marcus Majella e Thales Bretas - Reprodução

Marcus Majella e Thales BretasReprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 21:36

Amigo de Paulo Gustavo, Marcus Majella resolveu fazer uma surpresa ao viúvo do apresentador, que morreu da Covid-19 no início de maio. Thales Bretas voltou a trabalhar recentemente em sua clínica de dermatologia, no Leblon, Zona Sul do Rio, e o ator fez questão de dar uma força ao médico. Majella usou o Instagram para publicar vários vídeos ao lado de Bretas no espaço reformado. "Chiquérrimo mesmo. Parabéns, Thales”, comentou. Dentro da sala, Marcus ainda brincou com o amigo e convidou os seguidores a conhecerem o local.

“A clínica nova está maravilhosa, venham conhecer também. Thales tem uma coisa que é ótima. Ele cuida da nossa saúde da nossa pele, que pode ser tanto estético como algo mais sério, como uma micose na virilha, uma pereba, procura ele. Ele é o maior especialista em micoses na virilha da América Latina”, comentou Majella fazendo Thales rir da piada.