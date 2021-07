Pablo Rodríguez, o Pahby - Divulgação

Pablo Rodríguez, o Pahby Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 21:30

Segundo lugar em vendas na categoria LGBT na lista de livros da Amazon, o escritor Pablo Rodríguez, o Pahby vê em Gil do Vigor, que o ocupa o primeiro lugar do ranking, uma inspiração: "Eu tinha medo de contar a minha história e as pessoas não gostarem mais de mim, ainda que fosse neste formato de humor”, confessa Pahby, que só criou coragem para lançar sua autobiografia após ver a boa aceitação que Gil do Vigor estava recebendo.



Mas o que Gil e Pahby têm em comum? Ambos são gays e negros, que estão cativando o público com suas vivencias. Uma coincidência importante diante de uma nova realidade em que, ao contrário do que acontecia em décadas anteriores, o público abraça narrativas que fogem do padrão.



No livro 'Estou Mal Falado', o niteroiense Pablo Rodríguez utiliza do humor para expor a alarmante história de uma criança preta e LGBT, vivendo em um bairro de classe baixa, sofrendo múltiplos abusos na infância e que durante a vida adulta se descobre alcoólatra. Em vez do drama que já tem na sua trajetória, o escritor usa e abusa do tom ácido e até vingativo, para relatar situações dolorosas, vexaminosas e toda a sua decadência em meio ao alcoolismo quando vivia na capital da Irlanda.



"Comecei a escrever o livro há dez anos, após um relacionamento conturbado, mas, fui atingido pelo problema com álcool quando vivi em Dublin, por dois anos. Entendi que o livro não era pra ser sobre aquele relacionamento, mas sobre o que estava acontecendo comigo. Assim que me recuperei, reescrevi e dei vida a ele”, diz Pahby, que ainda completa “Estar hoje entre os mais vendidos ao lado do Gil do Vigor, e me sentir acolhido pelas pessoas, me ajuda a todos os dias renovar os meus votos com a sobriedade".



Pablo é nascido em Itaipu, na cidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Pahby também é ator e faz stand-up comedy.