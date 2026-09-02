Aplicativo do INSS Divulgação
Simulador do Meu INSS mostra quanto falta para você se aposentar
Existe uma ferramenta gratuita no Meu INSS que calcula automaticamente o tempo restante para sua aposentadoria em cada regra disponível. A maioria nunca usou — e quem planeja se aposentar deveria acessar agora
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BPC: o benefício que paga um salário mínimo sem precisar ter contribuído ao INSS
Muita gente elegível ao benefício ainda não recebe porque não sabe que existe. Ele paga R$ 1.621 por mês a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda — sem exigir nenhuma contribuição ao INSS
Regras de aposentadoria ficaram mais duras em 2026
As exigências para se aposentar pelo INSS aumentaram automaticamente em 2026. Quem estava perto da meta pode ter sido pego de surpresa. Entenda o que mudou e se o seu planejamento ainda está válido
Saiba os principais motivos e como recorrer
Os indeferimentos subiram mais de 70% em 2026: de 2,5 milhões para 4,3 milhões de pedidos negados. Entenda por que isso está acontecendo e o que fazer se o seu foi um deles
Veja o que fazer antes de entrar em pânico
Quando o dia do pagamento passa e o dinheiro não cai, a maioria dos aposentados não sabe o que fazer. Há um passo a passo simples — e o problema tem solução na maioria dos casos
Fila do INSS cai pela metade, mas benefícios negados disparam 70%
A fila caiu de 2,6 milhões para 1,55 milhão de processos em 2026, mas os indeferimentos saltaram de 2,5 para 4,3 milhões
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