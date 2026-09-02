Aplicativo do INSS - Divulgação

Aplicativo do INSS Divulgação

Publicado 02/09/2026 00:00 | Atualizado 02/09/2026 09:28

Uma notícia que vai surpreender muitos trabalhadores: o próprio INSS oferece , gratuitamente dentro do aplicativo Meu INSS, um simulador que calcula em poucos segundos quanto tempo falta para a aposentadoria em cada regra disponível. A ferramenta existe há anos, mas pouquíssimas pessoas sabem que está ali — acessível com CPF e senha, sem sair de casa.

Após o login com CPF e senha Gov.br, o segurado acessa "Simular Aposentadoria". O sistema busca automaticamente o histórico de contribuições do CNIS e calcula o tempo restante para cada regra: por idade, por pontos, por tempo de contribuição e pelas regras de transição. Para cada opção, o simulador mostra a data estimada em que o segurado atingirá os requisitos e o valor aproximado do benefício. É possível comparar as opções lado a lado e escolher a mais vantajosa.

Na prática, um trabalhador que nunca simulou pode descobrir que está a apenas seis meses de se aposentar por uma regra que desconhecia. Ou descobrir que o valor da regra mais rápida é muito menor do que o de uma que exige mais um ou dois anos — e decidir esperar para receber mais. A simulação não garante o direito, mas é o ponto de partida mais inteligente para qualquer planejamento previdenciário.

Mas atenção: o simulador só é confiável se o CNIS estiver atualizado. Períodos de contribuição não registrados ou vínculos antigos fora do sistema podem fazer a simulação mostrar resultado diferente da realidade. Antes de tomar qualquer decisão com base no simulador, verifique se o extrato do CNIS está completo — isso também pode ser feito dentro do Meu INSS.

O que fazer: abra o Meu INSS com CPF e senha Gov.br. Primeiro, acesse "Extrato Previdenciário CNIS" e confirme se todos os períodos de contribuição estão listados. Depois, vá em "Simular Aposentadoria" e veja os resultados para cada regra. Anote as datas e os valores estimados. Em caso de dúvida, ligue para o 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

O simulador é gratuito e pode evitar anos de trabalho desnecessário — ou evitar uma aposentadoria precipitada com valor menor do que o possível. Abra o app agora e veja onde você está.

Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.