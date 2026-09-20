Publicado 20/09/2026 00:00

Uma notícia que está causando confusão entre quem acabou de se aposentar: muitos novos beneficiários do INSS estão tentando contratar um empréstimo consignado e descobrindo que a opção está bloqueada — mesmo com margem disponível e sem nenhuma dívida ativa. A causa é uma regra de proteção de 2026 que pouquíssimas pessoas conhecem.

Todo benefício concedido pelo INSS em 2026 passa por uma carência de 90 dias corridos antes de liberar qualquer operação de crédito consignado. A medida foi criada para proteger os novos aposentados da investida imediata de correspondentes bancários, que costumam abordar os segurados logo após a concessão com ofertas agressivas de empréstimo. Durante esses 90 dias, nenhum banco pode processar ou concluir uma contratação de consignado vinculada àquele benefício — mesmo que o segurado queira e tenha margem disponível. O bloqueio é automático e não pode ser antecipado ou cancelado por solicitação do beneficiário.

Na prática, quem se aposentou em julho de 2026 só poderá contratar consignado a partir de outubro. Quem se aposentou em setembro só terá acesso em dezembro. Para quem planejava usar o consignado logo após a aposentadoria para quitar uma dívida ou cobrir uma despesa urgente, a notícia pega de surpresa — e gera ansiedade desnecessária sem saber o motivo.

Mas atenção: golpistas estão agindo nessa brecha. Ao perceber o bloqueio, o novo aposentado fica vulnerável a ofertas de "crédito especial fora do sistema" ou "desbloqueio antecipado mediante taxa". Isso não existe. Nenhum intermediário pode desbloquear o consignado antes dos 90 dias — quem prometer isso está aplicando um golpe. O único canal confiável é o Meu INSS ou o 135.

O que fazer: acesse o Meu INSS com CPF e senha Gov.br e consulte a data de concessão do benefício em "Consultar Benefício". Some 90 dias a essa data — essa é a data em que o crédito estará liberado. Se precisar de dinheiro antes disso, avalie outras opções com custo menor que o crédito informal.

O bloqueio de 90 dias é uma proteção, não um problema. Ele existe para que o novo aposentado não tome decisões precipitadas no momento mais vulnerável. Conhecer a regra transforma a confusão em tranquilidade.

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