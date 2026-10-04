Governo diz que zerou a fila do INSS, mas mais de 200 mil pedidos seguem atrasados
O anúncio usa um novo critério de fila. Quem tem pedido parado há mais de 45 dias ainda pode, e deve, cobrar uma resposta
Governo diz que zerou a fila do INSS, mas mais de 200 mil pedidos seguem atrasados
O anúncio usa um novo critério de fila. Quem tem pedido parado há mais de 45 dias ainda pode, e deve, cobrar uma resposta
Justiça libera R$ 2,68 bilhões em atrasados do INSS para 173 mil segurados
O dinheiro é para quem venceu ação contra o INSS e teve a RPV autuada em agosto. A data do saque depende do tribunal de cada região
Margem do consignado volta a 45%, mas espaço para empréstimo fica menor do que parece
Com o fim da medida provisória, a margem total voltou a 45%. Na prática, o empréstimo pessoal fica limitado a 35% do benefício, e os cartões consignados continuam suspensos
Quem não se organizar até dezembro pode ter problema em 2027
O governo definiu um calendário para a biometria virar obrigatória nos benefícios. Quem já é aposentado não perde nada agora, mas quem deixar para depois vai precisar tirar a nova identidade
Saiba por que o consignado está bloqueado por 90 dias
Todo benefício novo do INSS em 2026 fica travado para crédito consignado por 90 dias corridos. A regra protege o aposentado de abordagens agressivas de bancos logo após a concessão. Entenda como funciona
Pagamentos começam no dia 24
O INSS confirmou as datas de setembro. Quem recebe até um salário mínimo começa a receber em 24 de setembro; quem ganha acima do piso só vê o dinheiro cair entre 1º e 7 de outubro. Confira sua data
Governo proíbe definitivamente desconto de associação no benefício do INSS
A Lei nº 15.327/2026 veda qualquer desconto automático de mensalidade associativa na aposentadoria ou pensão. É o fechamento definitivo da principal brecha usada pelo maior esquema de fraude da história do INSS
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