Publicado 04/10/2026 00:00

Uma notícia recente chamou a atenção de quem espera uma resposta do INSS: o Ministério da Previdência Social anunciou, no dia 3 de setembro, que a fila do instituto foi "zerada". O assunto interessa a todo segurado que pediu aposentadoria, pensão, auxílio ou BPC e ainda aguarda análise.

Pelo critério usado pelo governo, a fila é considerada zerada quando o número de pedidos esperando fica menor do que a quantidade de pedidos novos que entraram no mês anterior. Isso aconteceu em agosto.

Como entram cerca de 1,3 milhão de pedidos novos por mês, sempre haverá gente aguardando. O próprio ministro Wolney Queiroz reconheceu que ainda existem pouco mais de 200 mil pedidos com mais de 45 dias de espera, que ele classificou como casos mais complexos. Houve melhora: em fevereiro eram mais de 3,1 milhões de pedidos pendentes, e o tempo médio de concessão caiu para cerca de 34 dias, segundo o ministério.

Na prática, cada mês de atraso é um mês sem receber o benefício. Para quem está entre esses 200 mil, a espera continua pesando no orçamento da família, mesmo com o anúncio de fila zerada.

Mas atenção: muitos pedidos param porque o INSS pediu um documento e o segurado não viu. O governo explicou que, nesses casos, o instituto dá 30 dias para o envio do que falta, e esse tempo não conta como demora do INSS. Deixar uma exigência sem resposta é um dos erros que mais atrasam a concessão.

O que fazer: entre no aplicativo ou no site Meu INSS e confira se existe alguma exigência no seu processo. Se houver, responda o quanto antes. Se não houver e já passou do prazo de 45 dias, registre uma reclamação na Central 135 ou na plataforma Fala.BR, informando o número do protocolo. Se mesmo assim nada andar, procure um advogado de confiança ou a Defensoria Pública da União, que podem entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar o pedido.

Fila zerada no papel não quer dizer problema resolvido para todo mundo. Acompanhar o pedido de perto é o que garante que ele não fique esquecido.

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