Publicado 11/10/2026 00:00

Uma notícia recente interessa diretamente a quem vive da aposentadoria, da pensão ou do BPC: o governo federal já tem uma previsão para o salário mínimo de 2027, e ela mexe com o valor que milhões de beneficiários do INSS vão receber no ano que vem.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2027, enviado ao Congresso em 31 de agosto, prevê um salário mínimo de R$ 1.741. Hoje ele é de R$ 1.621. Seria um aumento de R$ 120, cerca de 7,4%. O cálculo soma a inflação estimada pelo INPC, de 4,93% em 12 meses até novembro, com um ganho real de 2,3%. Esse valor ainda é uma previsão e pode mudar alguns reais para cima ou para baixo, dependendo da inflação que for confirmada até o fim do ano.

Na prática, existem dois grupos. Quem recebe exatamente um salário mínimo, seja de aposentadoria, pensão ou BPC, passa a receber o novo piso, com o ganho real incluído. Já quem recebe acima do mínimo tem o benefício corrigido apenas pelo INPC acumulado em 2026, sem esse ganho real. Para esse grupo, o aumento percentual tende a ser menor. O novo valor vale a partir de janeiro de 2027 e aparece nos pagamentos feitos a partir do fim de janeiro.

Mas atenção: quem começou a receber o benefício ao longo de 2026 e ganha acima do mínimo não terá o reajuste completo. A regra prevê um aumento proporcional, calculado de acordo com o mês em que o benefício foi concedido. Muita gente só descobre isso quando confere o extrato e acha que houve erro. Outro cuidado: ainda não existe valor oficial, então desconfie de quem promete "aumento garantido" ou oferece empréstimo usando o novo salário como argumento.

O que fazer: continue planejando suas contas com o valor que você recebe hoje até o reajuste ser oficializado. Quando o novo salário mínimo for publicado, confira no aplicativo Meu INSS, no extrato de pagamento, se o seu benefício foi corrigido corretamente. Se algo não bater, procure a Central 135.

A previsão é uma boa notícia para quem ganha o piso, mas cada aposentado precisa entender em qual grupo está para não criar expectativa errada. Informação certa ajuda a organizar o orçamento com os pés no chão.

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