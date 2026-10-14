J
João Adolfo de Souza
Uma notícia recente tem gerado confusão entre aposentados e pensionistas: o mês de outubro tem duas rodadas de pagamento do INSS, e quem não entender o calendário pode se enrolar com as contas do mês.
A primeira rodada é o fim da folha de setembro, que terminou no dia 7 de outubro. A segunda é o início da folha de outubro, a partir do dia 26. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos da folha de outubro seguem o final do número do benefício, sem contar o dígito depois do traço: final 1 no dia 26 de outubro, final 2 no dia 27, final 3 no dia 28, final 4 no dia 29, final 5 no dia 30, final 6 no dia 3 de novembro, final 7 no dia 4, final 8 no dia 5, final 9 no dia 6 e final 0 no dia 9 de novembro. Para quem recebe acima do mínimo, a folha de outubro só começa em novembro: finais 1 e 6 no dia 3, finais 2 e 7 no dia 4, finais 3 e 8 no dia 5, finais 4 e 9 no dia 6, e finais 5 e 0 no dia 9.
Na prática, o intervalo entre um pagamento e outro fica maior para muita gente. Um aposentado que ganha acima do mínimo e tem benefício com final 5 ou 0 recebeu a folha de setembro no dia 7 de outubro e só vai receber a de outubro no dia 9 de novembro. São mais de 30 dias. O feriado de Finados, em 2 de novembro, também empurra parte dos depósitos para depois.
Mas atenção: contas com débito automático, parcelas de empréstimo e boletos que vencem no começo de novembro podem pegar o aposentado sem dinheiro na conta. E desconfie de quem oferece "antecipação do benefício" por telefone ou mensagem. O INSS não antecipa pagamento a pedido de ninguém, e esse tipo de oferta costuma ser golpe ou empréstimo caro disfarçado.
O que fazer: confira o final do seu benefício no cartão, no extrato do Meu INSS ou na carta de concessão. Depois, anote a data exata do próximo depósito e compare com o vencimento das suas contas. Se for preciso, peça para mudar a data de vencimento de algum boleto ou separe uma parte do dinheiro de agora para cobrir o início de novembro.
O valor do benefício não muda, mas a data em que ele cai na conta faz toda a diferença no orçamento. Conhecer o calendário é o primeiro passo para não ficar no aperto.
Para saber mais informações sobre o INSS, economia e finanças, você pode me acompanhar no meu canal no YouTube João Financeira e no meu perfil no Instagram @joaofinanceiraoficial.