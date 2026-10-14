A primeira rodada é o fim da folha de setembro, que terminou no dia 7 de outubro. A segunda é o início da folha de outubro, a partir do dia 26. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos da folha de outubro seguem o final do número do benefício, sem contar o dígito depois do traço: final 1 no dia 26 de outubro, final 2 no dia 27, final 3 no dia 28, final 4 no dia 29, final 5 no dia 30, final 6 no dia 3 de novembro, final 7 no dia 4, final 8 no dia 5, final 9 no dia 6 e final 0 no dia 9 de novembro. Para quem recebe acima do mínimo, a folha de outubro só começa em novembro: finais 1 e 6 no dia 3, finais 2 e 7 no dia 4, finais 3 e 8 no dia 5, finais 4 e 9 no dia 6, e finais 5 e 0 no dia 9.
A primeira rodada é o fim da folha de setembro, que terminou no dia 7 de outubro. A segunda é o início da folha de outubro, a partir do dia 26. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos da folha de outubro seguem o final do número do benefício, sem contar o dígito depois do traço: final 1 no dia 26 de outubro, final 2 no dia 27, final 3 no dia 28, final 4 no dia 29, final 5 no dia 30, final 6 no dia 3 de novembro, final 7 no dia 4, final 8 no dia 5, final 9 no dia 6 e final 0 no dia 9 de novembro. Para quem recebe acima do mínimo, a folha de outubro só começa em novembro: finais 1 e 6 no dia 3, finais 2 e 7 no dia 4, finais 3 e 8 no dia 5, finais 4 e 9 no dia 6, e finais 5 e 0 no dia 9.
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