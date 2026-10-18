Publicado 18/10/2026 00:00

Uma notícia recente acende o alerta para idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada, o BPC: o governo federal vai começar, a partir de novembro, a excluir do Cadastro Único as famílias que não atualizaram os dados dentro do prazo.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social incluiu 11.294.149 famílias na chamada Ação de Qualificação Cadastral de 2026, um pente-fino nos cadastros desatualizados. A lei exige que o Cadastro Único seja atualizado pelo menos a cada 24 meses. As famílias convocadas têm uma data-limite para regularizar a situação, e as exclusões começam em novembro de 2026, de forma escalonada, conforme o grupo de cada família. As regras estão na Instrução Normativa Conjunta nº 2, de 30 de janeiro de 2026.

Na prática, isso pesa diretamente no bolso de quem recebe o BPC. O decreto que regulamenta o benefício diz que ele só é concedido ou mantido quando o Cadastro Único está atualizado. Ou seja, um cadastro vencido pode levar ao bloqueio do pagamento, depois à suspensão e, em etapas seguintes, ao corte do benefício. Para quem tem o BPC como única renda, que hoje é de R$ 1.621, é um risco sério.

Mas atenção: o erro mais comum é achar que, por já receber o benefício há anos, não precisa mexer em nada. Outro erro é esquecer de informar mudanças na família, como alguém que foi morar junto, um filho que saiu de casa ou uma mudança de endereço. Qualquer informação diferente da realidade pode causar problema na revisão.

O que fazer: consulte a situação do seu cadastro no aplicativo Cadastro Único ou, no caso do BPC, também pelo Meu INSS e pela Central 135. Se o seu cadastro tiver mais de dois anos ou se houve alguma mudança na família, procure o CRAS da sua cidade o quanto antes, levando documento com foto e o CPF de todas as pessoas que moram na casa. Não espere chegar perto de novembro, porque as filas costumam aumentar.

Atualizar o cadastro leva pouco tempo e evita uma dor de cabeça enorme. Quem se antecipa garante que o benefício continue caindo na conta sem interrupção.

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