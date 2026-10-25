Publicado 25/10/2026 00:00

Uma notícia recente pode mudar a vida de milhares de trabalhadores que passaram anos expostos a ruído, produtos químicos, agentes biológicos e outros riscos à saúde: o Supremo Tribunal Federal derrubou a idade mínima da aposentadoria especial criada pela Reforma da Previdência.

A decisão foi tomada em 3 de junho, por 6 votos a 5, no julgamento da ADI 6309, e o acórdão foi publicado no dia 2 de outubro. Desde a Reforma de 2019, quem trabalhava em atividade especial precisava cumprir dois requisitos: o tempo de exposição, que pode ser de 15, 20 ou 25 anos dependendo da atividade, e ainda uma idade mínima de 55, 58 ou 60 anos. O STF considerou essa exigência de idade inconstitucional, porque a aposentadoria especial existe justamente para proteger quem trabalha em condições que prejudicam a saúde.

Na prática, quem já completou os 15, 20 ou 25 anos de exposição pode pedir a aposentadoria especial sem esperar chegar a uma idade mínima. O caso mais importante é o de quem teve o pedido negado só porque ainda não tinha a idade exigida. Essas pessoas cumpriram o tempo necessário e podem ter a situação reavaliada. Profissionais de saúde, trabalhadores da indústria, de mineração e de outras atividades insalubres estão entre os mais afetados.

Mas atenção: o STF não trouxe de volta todas as regras antigas. Foi mantida a forma de cálculo do benefício criada pela Reforma, que costuma resultar em um valor menor do que antes. Também continua proibido converter o tempo especial trabalhado depois da Reforma em tempo comum. E a aposentadoria especial depende de prova: sem documentos que mostrem a exposição, o pedido não passa.

O que fazer: reúna o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, de cada empresa em que trabalhou em condição especial. Esse documento deve ser entregue pelo empregador. Confira também seu extrato de contribuições, o CNIS, no aplicativo Meu INSS. Se o seu pedido foi negado por causa da idade, procure um advogado previdenciário de confiança ou a Defensoria Pública para avaliar se vale fazer um novo pedido ou buscar a revisão.

Essa decisão corrige uma injustiça com quem dedicou a saúde ao trabalho. Mas cada caso precisa ser analisado com cuidado antes de qualquer pedido.

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