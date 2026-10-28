Quem está perto de se aposentar precisa fazer as contas agora
A partir de 1º de janeiro de 2027, a pontuação e a idade mínima das regras de transição sobem de novo. Quem completar os requisitos ainda em 2026 garante o direito pela regra atual
Quem está perto de se aposentar precisa fazer as contas agora
A partir de 1º de janeiro de 2027, a pontuação e a idade mínima das regras de transição sobem de novo. Quem completar os requisitos ainda em 2026 garante o direito pela regra atual
STF derruba idade mínima da aposentadoria especial: quem teve o pedido negado pode voltar a pedir
Trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde não precisam mais esperar 55, 58 ou 60 anos para se aposentar. Basta cumprir o tempo de exposição e os demais requisitos
Começou a receber do INSS este ano? Você pode ter 13º salário em novembro
Quem teve o benefício concedido a partir de maio ficou de fora da antecipação do primeiro semestre, mas não perdeu o direito. O pagamento sai entre 24 de novembro e 7 de dezembro
Cadastro Único desatualizado pode tirar o BPC: exclusões começam em novembro
Mais de 11 milhões de famílias foram chamadas para atualizar o cadastro. Para quem recebe o BPC, ficar com o cadastro vencido pode levar ao bloqueio do benefício
INSS tem dois pagamentos em outubro, e quem ganha acima do mínimo só recebe a próxima folha em novembro
O calendário de outubro mistura o fim da folha de setembro com o início da folha de outubro. Para alguns aposentados, o intervalo até o próximo depósito passa de um mês
Salário mínimo de 2027 deve subir para R$ 1.741, mas o aumento não é igual para todos os aposentados
O governo prevê R$ 120 a mais para quem ganha o piso. Quem recebe acima do mínimo terá um reajuste menor, só pela inflação
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