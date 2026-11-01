Publicado 01/11/2026 00:00

Uma notícia recente interessa a mais de 12 milhões de aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo: o IBGE divulgou a inflação de setembro, e o resultado já indica como deve ficar o reajuste desses benefícios em 2027.

O índice que corrige as aposentadorias acima do piso é o INPC, que mede a inflação das famílias com renda de um a cinco salários mínimos. Em setembro, ele subiu 0,82% e chegou a 4,29% no acumulado de 12 meses. De janeiro a setembro, a alta é de 4,01%. O reajuste dos benefícios acima do mínimo e do teto do INSS, hoje de R$ 8.475,55, é calculado pelo INPC acumulado até dezembro. Já o salário mínimo segue outra conta: usa a inflação até novembro mais um ganho real, e a previsão do governo é que ele chegue a R$ 1.741 em 2027.

Na prática, quem ganha acima do mínimo deve ter um reajuste perto da inflação do ano, sem ganho real. Se o índice ficar na faixa de 4,3%, por exemplo, um aposentado que recebe R$ 3.000 teria um aumento de cerca de R$ 129. É bem menos, em percentual, do que o aumento previsto para quem recebe o piso. O valor corrigido começa a ser pago na folha de janeiro, que cai entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro.

Mas atenção: circulam muitas mensagens dizendo que todos os aposentados vão ter o mesmo aumento do salário mínimo. Isso não é verdade para quem ganha acima do piso. Outro ponto que gera confusão: quem começou a receber o benefício ao longo de 2026 e ganha acima do mínimo não recebe o reajuste completo, e sim um percentual proporcional ao mês em que o benefício começou.

O que fazer: continue planejando o orçamento com o valor que você recebe hoje até o índice oficial ser divulgado em janeiro. Quando o reajuste sair, confira no extrato de pagamento do Meu INSS se o seu benefício foi corrigido. Se algo não bater, procure a Central 135.

Entender qual regra vale para o seu benefício evita expectativa errada e ajuda a organizar as contas do começo do ano com mais segurança.

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