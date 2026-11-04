Publicado 04/11/2026 00:00

Uma notícia recente trouxe tranquilidade para milhões de aposentados e pensionistas que receberam mensagens alarmantes no celular: o INSS desmentiu oficialmente o boato de que quem não apresentar um documento com biometria até 20 de novembro terá o benefício bloqueado.

Em comunicado publicado no dia 27 de outubro, o INSS classificou essas mensagens como falsas e afirmou que esse prazo simplesmente não existe. A exigência de biometria começou a valer em 21 de novembro de 2025, mas apenas para quem faz um novo pedido de benefício. Ela não obriga quem já recebe a fazer qualquer cadastro novo para continuar recebendo. O INSS também esclareceu que não faz cadastro biométrico nas agências. A biometria usada pelo instituto vem das bases oficiais do governo, com as digitais e a foto coletadas na emissão de documentos como a Carteira de Identidade Nacional, a carteira de motorista e o título de eleitor.

Na prática, quem já é aposentado, pensionista ou recebe outro benefício continua recebendo normalmente, mesmo sem documento com biometria. Ninguém precisa correr para uma agência do INSS nem enfrentar fila por causa dessas mensagens. A biometria só será conferida quando a pessoa fizer um novo pedido, como uma pensão por morte ou uma nova aposentadoria. E é bom lembrar que biometria e prova de vida são coisas diferentes: uma não substitui a outra.

Mas atenção: boatos como esse costumam ser usados por golpistas. Primeiro eles espalham o medo e, depois, entram em contato oferecendo “ajuda” para regularizar a biometria, pedindo foto, selfie, senha ou dados bancários. O INSS não envia servidores na casa de ninguém, não pede senha, não pede dados bancários e não cobra nenhum valor para manter o benefício ativo.

O que fazer: se receber uma mensagem dessas, não clique em links e não repasse para outras pessoas. Para tirar qualquer dúvida sobre o seu benefício, use apenas os canais oficiais: o aplicativo Meu INSS, a Central 135 ou o site gov.br/inss. E se você ainda não tem a nova identidade, vale tirar com calma, sem desespero, porque ela será útil para futuros pedidos.

Informação falsa causa medo e abre a porta para o golpe. Antes de acreditar em qualquer prazo urgente, confira sempre nos canais oficiais do INSS.

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