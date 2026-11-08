Publicado 08/11/2026 00:00

Uma notícia recente voltou a animar milhões de aposentados nas redes sociais: um novo projeto de lei propõe a criação do 14º salário para quem é aposentado pelo INSS. Mas antes de fazer planos com esse dinheiro, é importante entender em que pé a proposta está.

O Projeto de Lei 5.592/2026 foi apresentado na Câmara dos Deputados em 18 de outubro pelo deputado federal André Janones. O texto propõe que o abono anual pago aos aposentados do Regime Geral, o 13º, passe a ter uma segunda parcela de igual valor. É isso que o autor chama de 14º salário. Pela proposta, o pagamento seria automático, sem necessidade de cadastro, e só começaria no ano seguinte à publicação da lei. Na justificativa, o deputado cita que metade dos aposentados já precisou pegar crédito para pagar contas básicas.

Na prática, até agora nada mudou no bolso do aposentado. O projeto foi apenas apresentado e ainda não passou por nenhuma votação. Para virar lei, ele precisa ser analisado pelas comissões, aprovado no plenário da Câmara, aprovado também no Senado e, por fim, sancionado pelo presidente da República. Esse caminho costuma levar meses ou até anos, e muitos projetos param no meio. Outro detalhe: o texto fala em aposentadorias. Pensionistas e quem recebe outros benefícios não estão automaticamente incluídos.

Mas atenção: esse não é o primeiro projeto de 14º salário apresentado no Congresso, e nenhum dos anteriores foi aprovado até hoje. Sempre que o assunto volta, surgem vídeos e mensagens dizendo que o pagamento “já foi liberado” ou que tem “data marcada”. Isso é falso. E desconfie de quem pede cadastro, taxa ou dados bancários para “garantir” o 14º. Não existe nenhum pagamento autorizado.

O que fazer: se quiser acompanhar o projeto, procure pelo número PL 5.592/2026 no site da Câmara dos Deputados, que mostra cada etapa da tramitação. Enquanto não houver lei aprovada, organize o orçamento contando apenas com o que você recebe hoje, incluindo o 13º, que já foi antecipado neste ano.

O 14º salário seria uma ajuda importante para muitos aposentados, mas por enquanto é só uma proposta. Saber diferenciar projeto de lei aprovada evita frustração e protege contra golpes.

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