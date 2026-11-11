Publicado 11/11/2026 00:00

Uma notícia recente ainda gera muitas dúvidas entre aposentados e pensionistas: com a nova faixa de isenção do Imposto de Renda, muita gente não sabe se continua pagando, se tem direito a algum desconto extra ou se ainda precisa declarar.

Desde janeiro de 2026, está em vigor a Lei 15.270/2025, que mudou o Imposto de Renda. Quem tem rendimento tributável de até R$ 5.000 por mês deixou de ter imposto descontado, e a regra vale também para aposentados e pensionistas do INSS. Para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, o imposto diminuiu, mas não zerou. Além disso, continua valendo uma regra antiga que muita gente esquece: a partir do mês em que completa 65 anos, o aposentado tem direito a uma parcela extra isenta de R$ 1.903,98 por mês sobre a aposentadoria ou pensão.

Na prática, as duas regras se somam. Um aposentado com 65 anos ou mais que recebe R$ 6.500 tira primeiro a parcela isenta de R$ 1.903,98. Sobram cerca de R$ 4.596 de rendimento tributável, que fica abaixo de R$ 5.000, e o imposto zera. Assim, quem tem 65 anos ou mais pode receber até perto de R$ 6.900 por mês sem pagar nada. Existe ainda a isenção por doença grave, como câncer, cardiopatia grave e Parkinson, entre outras previstas em lei. Nesse caso, a aposentadoria fica totalmente isenta, sem limite de valor, desde que a doença seja comprovada por laudo de serviço médico oficial.

Mas atenção: ficar isento do imposto não significa ficar livre de declarar. Quem tem bens acima do limite da Receita, outras rendas ou se encaixa em outras regras de obrigatoriedade continua tendo que entregar a declaração. Outro erro comum é achar que a parcela dos 65 anos vale para tudo. Ela só vale para aposentadoria e pensão, e não para aluguel ou salário de quem continua trabalhando.

O que fazer: confira no extrato do Meu INSS se ainda aparece desconto de Imposto de Renda no seu benefício. Se você ganha até R$ 5 mil, ou tem 65 anos ou mais e se encaixa na regra, e o desconto continua, procure a Central 135. Quem tem doença grave deve pedir a isenção pelo próprio Meu INSS, com o laudo médico em mãos. E em 2027, na primeira declaração com a regra nova, vale conferir tudo com calma ou com a ajuda de um contador.

Imposto descontado sem necessidade é dinheiro que faz falta no fim do mês. Conhecer as regras é a melhor forma de garantir que você não pague mais do que deve.

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