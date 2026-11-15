Publicado 15/11/2026 00:00

Uma notícia recente interessa a milhões de aposentados e pensionistas que têm empréstimo consignado e recebem ofertas de outros bancos para trocar o contrato: as regras da portabilidade mudaram, e agora a transferência do empréstimo depende de uma autorização feita pelo próprio segurado no Meu INSS.

A mudança está na Instrução Normativa PRES/INSS nº 213/2026, publicada no Diário Oficial em agosto. Pela nova regra, a portabilidade, que é levar o empréstimo para outro banco em busca de juros menores, precisa de um termo de autorização assinado pelo aposentado no aplicativo Meu INSS. A confirmação é feita com reconhecimento facial. Para quem não tem biometria nas bases do governo, a autorização pode ser feita com o login gov.br e a confirmação dos dados bancários. Depois que o aposentado autoriza, o novo banco tem até 20 dias para confirmar a operação. Se não confirmar nesse prazo, a portabilidade é cancelada e o contrato antigo continua valendo.

Na prática, nenhum banco consegue mais transferir o seu empréstimo sem que você mesmo dê o sinal verde. Isso dificulta as portabilidades feitas sem o consentimento do aposentado, um problema que se tornou comum nos últimos anos. A mesma norma também exige que os bancos informem ao INSS o depósito do dinheiro do empréstimo em até 7 dias úteis. E quem acabou de ter o benefício concedido continua com o consignado bloqueado nos primeiros 90 dias, como proteção contra o assédio de vendedores.

Mas atenção: a portabilidade só vale a pena se os juros ou o valor total a pagar ficarem realmente menores. Muitos correspondentes oferecem a troca com uma “sobra de dinheiro na conta”, mas, na verdade, estão aumentando o prazo do contrato e fazendo você pagar mais no final. E ninguém precisa da sua senha do gov.br para fazer portabilidade. Se alguém pedir a senha ou pedir para você fazer o reconhecimento facial “só para testar”, desconfie.

O que fazer: antes de aceitar qualquer proposta, peça por escrito a taxa de juros, o número de parcelas e o custo total do novo contrato, e compare com o contrato que você tem hoje. Lembre que o teto de juros do consignado do INSS é de 1,85% ao mês. Só autorize a portabilidade no Meu INSS se você mesmo pediu a troca e entendeu todas as condições. Para conferir os seus contratos, acesse a opção de extrato de empréstimos no aplicativo.

A nova regra coloca o controle nas mãos do aposentado. Use esse controle a seu favor e só troque de banco quando a conta realmente fechar no seu bolso.

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