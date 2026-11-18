Publicado 18/11/2026 00:00

Uma notícia recente traz uma nova chance para milhares de trabalhadores que pedem o auxílio-doença pela internet, enviando o atestado médico sem passar por perícia presencial: quem tiver o pedido negado agora pode solicitar uma segunda análise dos documentos.

A mudança está na Portaria Conjunta MPS/INSS nº 54/2026, publicada no Diário Oficial em 6 de novembro, e vale para o Atestmed, que é o sistema em que o segurado manda o atestado pelo Meu INSS e o perito analisa os documentos a distância. Antes, quem tinha o pedido negado só podia entrar com recurso ou fazer um novo pedido. Agora, quem recebe uma negativa por parecer técnico pode pedir a reanálise em até 10 dias, contados a partir do momento em que toma conhecimento da decisão. Nessa nova etapa, é possível corrigir documentos, mandar exames complementares e ter o caso avaliado por um perito diferente do que analisou o pedido na primeira vez.

Na prática, o trabalhador ganha uma chance de resolver o problema mais rápido, sem precisar esperar o andamento de um recurso. Muitas negativas acontecem por detalhes, como um atestado sem a data, sem o tempo de afastamento ou com a letra ilegível. O INSS espera concluir a nova análise em cerca de uma semana. Outra mudança importante: depois de duas negativas seguidas pelo Atestmed, o próximo pedido vai direto para o agendamento de perícia presencial. Antes, isso só acontecia depois de três recusas. E o auxílio-doença de até 90 dias só com o atestado continua valendo, porque a regra foi prorrogada por mais um ano em setembro.

Mas atenção: o prazo é curto. São só 10 dias a partir do momento em que você toma conhecimento da negativa, e quem perder esse prazo perde essa chance. A nova regra vale apenas para negativas comunicadas a partir de 6 de novembro, então quem teve o pedido negado antes dessa data não pode usar a reanálise. A reanálise também não tira o direito de recorrer depois.

O que fazer: se pedir o auxílio-doença pelo Meu INSS, confira antes de enviar se o atestado tem o seu nome, a data, a assinatura do médico com o número do CRM, o código da doença ou a descrição do problema e o tempo de afastamento necessário. Se o pedido for negado, leia com atenção o motivo no aplicativo e, se perceber que faltou algum documento ou informação, peça a reanálise logo, juntando o que estava faltando. Em caso de dúvida, ligue para a Central 135.

A nova regra corrige uma dificuldade antiga de quem depende do auxílio-doença. Quem conhece o prazo e manda a documentação certa aumenta muito as chances de ter o benefício liberado.

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