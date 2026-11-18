Agora você tem 10 dias para pedir uma nova análise
Uma nova regra permite corrigir ou completar os documentos médicos e passar por outro perito antes de recorrer. E a perícia presencial passa a ser indicada depois de duas negativas, e não mais de três
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Uma nova regra permite corrigir ou completar os documentos médicos e passar por outro perito antes de recorrer. E a perícia presencial passa a ser indicada depois de duas negativas, e não mais de três
Trocar o consignado de banco ficou mais seguro: portabilidade passa pelo Meu INSS
O aposentado precisa autorizar a transferência do empréstimo no aplicativo, e o banco tem prazo para confirmar. A mudança busca acabar com portabilidades feitas sem o consentimento do segurado
Aposentado que ganha até R$ 5 mil não paga mais Imposto de Renda. Veja se você ficou isento
A nova regra vale desde janeiro de 2026. Quem tem 65 anos ou mais ainda tem uma isenção extra e pode ficar livre do imposto mesmo recebendo quase R$ 7 mil
14º salário dos aposentados: novo projeto chega à Câmara, mas ainda não há nada aprovado
A proposta prevê pagar em dobro o 13º dos aposentados do INSS. Ela ainda está no começo da tramitação e não existe nenhum pagamento autorizado
É falso: seu benefício do INSS não vai ser bloqueado por falta de biometria
Mensagens falsas falam em prazo até 20 de novembro para apresentar documento com biometria. O INSS desmentiu, e quem já recebe aposentadoria ou pensão não precisa fazer nada
A inflação de setembro já dá uma pista do seu reajuste em 2027
O índice que corrige as aposentadorias acima do piso acumula 4,29% em 12 meses. O número final só sai em janeiro, e esse grupo não recebe o mesmo aumento de quem ganha o mínimo
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