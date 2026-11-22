Publicado 22/11/2026 00:00

Uma notícia recente interessa a todos os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC que recebem um salário mínimo: o IBGE divulgou a inflação de outubro, e a conta do novo piso de 2027 ficou mais clara. Pelo que os números mostram até agora, ele deve ficar um pouco abaixo do valor que o governo havia previsto.

Em agosto, o governo colocou no Orçamento de 2027 um salário mínimo de R$ 1.741. Para chegar a esse valor, usou uma previsão de inflação de 4,93% pelo INPC, somada a um ganho real de 2,3%. Só que a inflação veio mais baixa do que o esperado. No dia 12 de novembro, o IBGE informou que o INPC de outubro subiu 0,22% e acumulou 4,49% em 12 meses. Fazendo a mesma conta com esse índice, o novo salário mínimo ficaria perto de R$ 1.733, cerca de R$ 8 a menos do que a previsão do Orçamento.

Na prática, quem recebe um salário mínimo deve ter um aumento em torno de R$ 110 a R$ 120 por mês em 2027, saindo dos atuais R$ 1.621. O valor exato depende da inflação de novembro, que o IBGE divulga no começo de dezembro. Só depois disso o governo publica o novo salário mínimo, que passa a valer em 1º de janeiro. Para os aposentados, o novo valor aparece nos pagamentos que começam no fim de janeiro. Já quem recebe acima do mínimo tem o benefício corrigido apenas pela inflação do ano inteiro, de janeiro a dezembro, sem o ganho real. De janeiro a outubro, esse índice está em 4,24%.

Mas atenção: até o anúncio oficial, qualquer valor que circula na internet é estimativa. Desconfie de vídeos e mensagens que garantem um número exato ou prometem aumentos muito maiores. E lembre que quem começou a receber o benefício ao longo de 2026 e ganha acima do mínimo não terá o reajuste completo, e sim um percentual proporcional ao mês em que o benefício começou.

O que fazer: planeje o começo do ano com o valor que você recebe hoje, sem contar com um aumento que ainda não foi oficializado. Quando o novo salário mínimo for publicado em dezembro, confira no extrato do Meu INSS, a partir do fim de janeiro, se o seu benefício foi corrigido. Se algo não bater, procure a Central 135.

Alguns reais a mais ou a menos fazem diferença no orçamento de quem vive com um salário mínimo. Acompanhar a conta com os pés no chão ajuda a se planejar sem frustração.

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