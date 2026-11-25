Publicado 25/11/2026 00:00

Uma notícia recente tem deixado preocupados muitos trabalhadores afastados pelo INSS: o pente-fino nos benefícios por incapacidade ganhou força neste segundo semestre e já alcançou mais de meio milhão de pessoas.

Segundo os dados divulgados, o INSS revisou cerca de 535 mil benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, entre julho e outubro, e a meta é chegar a 800 mil. O foco principal são os segurados que recebem o benefício há mais de dois anos sem passar por uma nova perícia. A revisão serve para conferir se o problema de saúde que causou o afastamento continua impedindo a pessoa de trabalhar. A lei prevê que o INSS revise esses benefícios de forma permanente, e quem recebe aposentadoria por invalidez também pode ser chamado, com algumas exceções.

Na prática, quem for convocado precisa passar por uma nova perícia médica. A convocação não significa corte automático: se a incapacidade continuar, o benefício segue normalmente. Por outro lado, quem já se recuperou e tem condições de voltar ao trabalho pode ter o benefício encerrado. Estão dispensados da revisão os aposentados por invalidez com mais de 60 anos e quem tem 55 anos ou mais e recebe o benefício há mais de 15 anos.

Mas atenção: o maior risco é não atender à convocação. Quem não comparece à perícia ou não atualiza o endereço e o telefone pode ter o pagamento suspenso sem nem saber que foi chamado. Outro erro comum é ir para a perícia sem documentos atualizados, levando só laudos antigos. E desconfie de quem liga oferecendo “ajuda” para escapar do pente-fino mediante pagamento. O INSS não cobra nada por isso.

O que fazer: mantenha o endereço e o telefone sempre atualizados no Meu INSS e confira o aplicativo com frequência, porque a convocação pode chegar por lá, por carta ou por edital. O site do INSS também tem uma consulta que não exige login. Se for chamado, organize laudos, exames e receitas recentes, de preferência dos últimos meses, que mostrem como está o seu tratamento. Leve também documento com foto no dia da perícia.

O pente-fino faz parte das regras do INSS e não precisa ser motivo de pânico. Quem continua com o problema de saúde e chega bem preparado à perícia tem mais segurança para manter o benefício.

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