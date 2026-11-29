Golpe do falso advogado: seu processo contra o INSS virou isca para criminosos
Golpistas sabem o seu nome, o número do processo e até o valor a receber, e cobram uma taxa por Pix para "liberar" o dinheiro. Em alguns casos, chegam a abrir ações na Justiça sem o aposentado saber
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Pente-fino do INSS já revisou mais de meio milhão de benefícios. Saiba se você pode ser chamado
A revisão mira principalmente quem recebe auxílio-doença há mais de dois anos sem nova perícia. Ser convocado não significa perder o benefício, mas faltar à perícia pode levar à suspensão
Novo salário mínimo sai em dezembro e pode ficar abaixo dos R$ 1.741 previstos
A inflação de outubro indica um piso perto de R$ 1.733 em 2027. O valor oficial só será definido depois do índice de novembro, e quem ganha acima do mínimo segue outra regra
Agora você tem 10 dias para pedir uma nova análise
Uma nova regra permite corrigir ou completar os documentos médicos e passar por outro perito antes de recorrer. E a perícia presencial passa a ser indicada depois de duas negativas, e não mais de três
Trocar o consignado de banco ficou mais seguro: portabilidade passa pelo Meu INSS
O aposentado precisa autorizar a transferência do empréstimo no aplicativo, e o banco tem prazo para confirmar. A mudança busca acabar com portabilidades feitas sem o consentimento do segurado
Aposentado que ganha até R$ 5 mil não paga mais Imposto de Renda. Veja se você ficou isento
A nova regra vale desde janeiro de 2026. Quem tem 65 anos ou mais ainda tem uma isenção extra e pode ficar livre do imposto mesmo recebendo quase R$ 7 mil
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