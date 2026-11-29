Publicado 29/11/2026 00:00

Uma notícia recente acende um alerta para aposentados, pensionistas e para quem tem um processo contra o INSS: o golpe do falso advogado se espalhou pelo país, e quem espera um benefício ou um valor atrasado está entre as vítimas preferidas.

O golpe costuma começar com uma ligação ou mensagem no WhatsApp. A pessoa diz que é do escritório que cuida do seu processo e mostra informações verdadeiras, como o seu nome completo, o número da ação e até o valor que você tem para receber. Depois vem a “boa notícia”: o dinheiro saiu, mas para liberar é preciso pagar uma taxa na hora, por Pix. O INSS também alertou para outra variação. Em um caso, um homem se apresentou como advogado, disse ter visto o nome do segurado numa lista de benefícios negados pelo INSS e entrou com uma ação na Justiça sem que o segurado soubesse. O próprio INSS esclareceu que não publica nenhuma lista de benefícios negados.

Na prática, os criminosos usam dados de processos que são públicos e informações vazadas para parecer confiáveis. Quem cai no golpe perde o dinheiro da falsa taxa e, muitas vezes, ainda entrega dados pessoais e bancários que serão usados em outras fraudes. Há também casos de atravessadores que prometem facilitar a aposentadoria ou o BPC e, depois que o benefício sai, ficam com o cartão do aposentado.

Mas atenção: advogado de verdade não cobra taxa surpresa por WhatsApp para liberar dinheiro de processo. Os valores ganhos na Justiça contra o INSS são depositados em conta no nome do próprio beneficiário, no Banco do Brasil ou na Caixa, e a Justiça não cobra nenhuma taxa para isso. Mensagens com pressa, do tipo “é hoje ou você perde”, são o sinal mais claro de golpe.

O que fazer: se receber esse tipo de contato, desligue e procure o seu advogado pelo telefone que você já conhecia, nunca pelo número informado na mensagem. Se puder, vá até o escritório pessoalmente. Antes de contratar qualquer advogado, confira se ele tem registro na OAB pelo site do Cadastro Nacional dos Advogados. Nunca entregue o seu cartão do benefício ou a sua senha a ninguém. Se cair no golpe, registre um boletim de ocorrência, avise o seu banco imediatamente e informe o seu advogado de verdade. E converse com a família: muitos idosos caem nesses golpes sozinhos, por vergonha de perguntar.

Informação é a melhor defesa contra esses criminosos. Na dúvida, desconfie, confirme e só depois decida qualquer coisa.

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