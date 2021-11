Karolina Moura - Reprodução Instagram

Publicado 10/11/2021 12:28

Sensação nos desfiles de moda na Europa, a modelo brasileira Karolina Moura, 18 anos, além de ter conquistado o Velho Continente, parece também ter arrebatado o coração do herdeiro de um dos maiores magnatas do mundo do futebol. Trata-se de Arkadiy Abramovich, filho do dono do Chelsea, um dos maiores clubes da Inglaterra, sediado na cidade de Londres. Internacionalmente, é um dos três clubes mais vencedores do futebol inglês, ao lado do Liverpool e Manchester United.



Há dois anos, Karolina vem fazendo grandes desfiles pelo mundo. Atualmente ela está passando uma temporada em Londres, no Reino Unido, e está aproveitando o período na 'Terra da Rainha' ao lado de Arkadiy Abramovich, filho do bilionário russo Roman Abramovich, proprietário do clube.





Natural de Goiânia, a brasileira começou a carreira após receber uma proposta de trabalho em Milão, na Itália, apenas dois meses depois do seu primeiro desfile. Desde então, com a agenda cheia de compromissos nas passarelas e com ensaios fotográficos para as revistas mais conceituadas da indústria da moda - como Vogue e Cosmopolitan - a jovem tem passado mais tempo na Europa do que no Brasil. Ela vem desfilando em países como França, Espanha, Áustria, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Suíça, Turquia e Chipre.

- Tenho vivido tudo o que sonhei desde que me estabeleci como modelo”, disse a modelo.



Agora, passando mais tempo no Reino Unido, o romance com Arkadiy Abramovich deslanchou e o relacionamento vem ganhando os holofotes também em função do “sogro”.

- Realmente foi muito legal conhecê-lo. É um homem encantador que sabe tratar uma mulher. Claro que por ser filho de um dos homens mais ricos do mundo, tem muita gente ao redor, muita segurança. Isso é diferente pra mim. Mas definitivamente é o tipo de homem que sabe cativar. Não sei o que pode ser daqui pra frente, vamos aguardar - disse Karolina com exclusividade a este colunista



Em 2003, Roman Abramovich comprou o clube de futebol Chelsea. Considerado, até então, um time médio da Inglaterra, os “blues” deram um salto de qualidade e, desde então, conquistaram diversos títulos nacionais, além de terem levantado duas vezes a taça da Liga das Campeões da Europa – o Chelsea, inclusive, é o atual campeão da competição.



Se o romance for tão bem-sucedido quanto os investimentos da família Abramovich, Karolina deverá em breve estar mais ainda no centro das atenções, além do mundo das passarelas.



- A minha vida passou por uma mudança muito grande em pouco tempo. De todo modo, tenho aproveitado todas as oportunidades que aparecem - declarou a modelo brasileira.