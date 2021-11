Publicado 16/11/2021 00:00

Anitta vai homenagear Marília Mendonça em sua apresentação no Grammy Latino, que acontece na próxima quinta-feira (18). A cantora confirmou a informação para o Jornal Los Angeles Times, dos Estados Unidos. "A morte de Marilia me destruiu. Tanto que me fez questionar e duvidar de muitas coisas em que acredito. A morte de uma menina de 26 anos, mãe que deixou um filho órfão de 2 anos, é muito difícil de aceitar", disse. A homenagem também vai contar com a presença de Caetano Veloso.

O Grammy Latino já havia emitido uma nota pela morte da cantora. O CEO da Academia Latina de Artes e Gravação, Manuel Abud, disse que a artista foi a "voz de uma nova geração da música sertaneja". Ele reforçou que apesar do espaço que Marília deixa, seu legado estará sempre vivo por meio da música. O álbum 'Em Todos os Cantos' deu a Marília Mendonça um Grammy Latino na categoria 'Melhor Álbum de Música Sertaneja' em 2019. Neste ano, o álbum 'Patroas 35%', uma colaboração da cantora com a dupla Maiara & Maraísa, também irá concorrer ao Grammy Latino.