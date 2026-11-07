Publicado 07/11/2026 00:00

Por vezes, ouvimos pessoas dizerem que suas orações não são atendidas por Deus. Pelo menos, assim parece, quando aquilo que pedem não se realiza. Quando o pedido nasce de uma intenção tão profunda como a cura de uma pessoa querida, a ausência da resposta esperada pode ser desoladora.

O Catecismo da Igreja Católica nos convida a refletir sobre o modo como nos relacionamos com Deus: a oração é um encontro de fé e confiança, que não pode ser reduzido a uma prática mágica para obter aquilo que desejamos.

A oração é um diálogo profundo com o Senhor, no qual apresentamos nossas necessidades e nos dispomos a escutar e acolher sua vontade. Às vezes, porém, corremos o risco de querer que Deus atenda aos nossos planos, em vez de nos colocarmos a seu serviço. É preciso cuidar para que nossas preces não se tornem exigências, como se os acontecimentos devessem seguir apenas os nossos desejos. Rezar nos convida a abrir o coração e a confiar no amor de Deus, mesmo quando não compreendemos os caminhos que se apresentam.

Ao nos ensinar o Pai-Nosso, Jesus nos convida a pedir o pão de cada dia, o perdão e o livramento do mal. Antes, porém, nos ensina a desejar que a vontade do Pai se realize. No Getsêmani, diante da própria paixão, Ele apresenta sua angústia e se entrega ao Pai. Seu exemplo nos mostra que confiança e sofrimento podem habitar o mesmo coração.

O apóstolo Paulo nos lembra que nem sempre sabemos pedir como convém e que o Espírito vem em auxílio de nossa fraqueza. Essa certeza nos ajuda a rezar com humildade e confiança, reconhecendo que Deus conhece nossas verdadeiras necessidades.

Peçamos a graça de perseverar na oração com humildade e esperança. Que saibamos entregar ao Senhor nossos pedidos e reconhecer, também no cuidado que oferecemos uns aos outros, sinais de sua presença.