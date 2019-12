Personagem de Renata Sorrah busca recomeço em nova série da Globo

Estão acontecendo no Rio de Janeiro as gravações da série “Filhas de Eva”, protagonizada por Renata Sorrah, dirigida por Leonardo Nogueira e ainda sem data de estreia na Globo. Criada e escrita por Adriana Falcão, Jô Abdu, Martha Mendonça e Nelito Fernandes, a trama fala sobre a “coragem de mudar”, de sair da zona de conforto.



Tudo tem início durante uma festa de Bodas de Ouro, quando Stella (Sorrah) assiste ao vídeo dos 50 anos de casamento com Ademar (Cacá Amaral) e percebe que aquela moça das fotos antigas, otimista e destemida, desapareceu.



Ao não se reconhecer mais na vida que construiu com a família ao longo de tantas décadas, ela não consegue se segurar: chuta o balde e pede o divórcio. A decisão inesperada vai mudar a vida de todos a sua volta, principalmente de sua filha Lívia (Giovanna Antonelli), uma psicóloga, e da até então desconhecida Cléo (Vanessa Giácomo), que levou o bolo da festa.



Também no elenco Dan Stulbach, Marcos Veras, Analu Prestes, Erom Cordeiro, Jean Pierre Noher, Cecília Homem de Mello, Stênio Garcia, Juliano Lombreiro e Nina Tomsic.



“Filhas de Eva” contará a trajetória dessas três mulheres que estão presas a padrões que não as fazem felizes, mas que encontram forças para mudar o seu destino.





Em estudos



Por causa dos bons índices de audiência conquistados na Bahia, a direção da Record estuda uma série de projetos especialmente para a região.



Por exemplo: ambientar em Salvador a Parte 2 da novela “Topíssima”.





Repórter



Cravar nomes no “BBB20”, que estreia dia 21 de janeiro na Globo, é uma missão quase impossível.



Porém, no time de repórteres da edição, já se pode assegurar a participação da ex-“BBB”, Ana Clara, hoje com 8,6 milhões de seguidores no Instagram.





Cinema



Pedro Carvalho, recém-saído de “A Dona do Pedaço”, mudou o visual para viver Rui Coimbra, no filme ”O Segundo Homem”. Para o personagem, o ator cortou o cabelo e diminuiu o bigode.



Além disso, está pegando pesado nos treinos, já que viverá um soldado brasileiro que se alista na Legião Estrangeira. Trata-se do primeiro longa do ator no Brasil.



Esquema diferente



As duas últimas edições do ano do “Câmera Record”, no ar dias 22 e 29, vão retomar e atualizar casos que marcaram o ano. E, ao contrário de temporadas anteriores, não haverá reprises no começo do ano.



A equipe já trabalha para colocar no ar somente programas inéditos em janeiro, com foco em jornalismo investigativo.







Dureza



Nos bastidores de “Amor de Mãe”, o pessoal constata um pouco de insegurança nas ações do diretor José Luiz Villamarim. Motivo: ele resolveu de última hora trocar alguns atores contratados para a novela que contracenariam com os personagens de Vladimir Brichta e Letícia Lima.



Segundo informações, esses profissionais chegaram inclusive a gravar cenas e, por conta disso, mudaram toda agenda dos próximos meses a fim de priorizar a novela.







Antecedentes



Não é a primeira vez que Villamarim faz algo do tipo. Na série “Onde Nascem os Fortes”, ele tirou a atriz Pâmela Tomé do elenco e a substituiu por Alice Wegmann.



Como se recorda, Wegmann recebeu o convite do diretor para estrelar a produção numa sexta-feira à noite, e na segunda, já estava no sertão da Paraíba para gravar suas primeiras cenas.





Aventureiro



Em “Salve-se Quem Puder”, próxima novela das sete com estreia em 27 de janeiro, Felipe Simas fará o personagem Téo, descrito como aventureiro e esportista. É também um diretor de documentários.



Filho caçula de Hugo (Leopoldo Pacheco), ele tem conflitos frequentes com o pai por não aceitar seguir a carreira executiva no jornal da família.





Escalada



Lu Grimaldi fechou participação em “Nos Tempos do Imperador”, a substituta de “Éramos Seis” na faixa das 18h da Globo. Ela vai fazer uma personagem que existia em “Novo Mundo”, a Lurdes, dama de companhia da imperatriz Leopoldina (Letícia Colin).



No projeto anterior, a personagem foi interpretada por Bia Guedes.





Dose tripla



A atriz e cantora Laura Proença, recém-saída do espetáculo "Dezencontros", de Alessandro Marson, agora vai aguardar a estreia de três filmes, que entrarão em cartaz no ano que vem: “Resistir Para Recomeçar”, “Nada É Por Acaso” e “O Melhor Verão de Nossas Vidas”.



Laura é filha do pianista Miguel Proença e tem dois trabalhos de Aguinaldo Silva no currículo: “Duas Caras” e “Cinquentinha”.





Comédia



Tudo certo para Marcelo Serrado protagonizar o longa de comédia “Minha Mulher Perfeita”, nome provisório, ainda sem data para início de filmagens. Na história, o personagem de Serrado é convidado por seu terapeuta a participar de um reality show em que vai se provar uma teoria com duas verdades absolutas: qualquer um pode ser um "Don Juan" e não existe mulher difícil.



Produção da Media Bridge e roteiro de Rene Belmonte.





Bate-Rebate



· A TV Cultura, que diariamente, em São Paulo, tem ficado na quarta colocação durante diversas horas, também “belisca” a terceira posição durante o “Quintal da Cultura”...



· ... O programa infantil alcançou a marca de 1 milhão de inscritos em seu canal do YouTube.



· Nesta semana, o SBT deverá definir todo o grupo que deixará a novela “As Aventuras de Poliana”...



· ...E, consequentemente, buscar novos valores para o elenco.



· Fran Maya ganhou o prêmio de melhor atriz de longa- metragem no Festival de Cinema FICC, no Rio, pela atuação na websérie “Renascidos”.



· Cláudio Torres Gonzaga vai ficar em Portugal até fevereiro com um espetáculo teatral...



· ...De lá, o ator e roteirista acompanha o sucesso de “Os Parças 2”...



· ...E avisa que já está pensando no terceiro filme da série.



· A apresentadora Bia Aparecida está com um novo desafio à frente...



· ... Desde o dia 3, ela apresenta na TV Brasil o programa "Cena Instrumental", levado ao ar todas as terças, às 22h30 e com foco em vários estilos musicais.







C´est fini



Quando consultada sobre a data de estreia da série “Onde Está Meu Coração”, estrelada por Letícia Colin e exclusiva da Globoplay, a Globo ainda esconde o jogo. Diz apenas que será em 2020.



Ambientada em São Paulo, conta o drama de Amanda (Colin), uma médica de classe média alta que se torna dependente química por conta de uma autocobrança para alcançar um nível de excelência altíssimo.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau