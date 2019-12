Record quer Zilu Camargo no seu novo reality show

Fim da “Fazenda” e a Record tem pela frente a missão de montar novo time de celebridades, desta vez para o “Domingo Show”, da Sabrina Sato, que estreia em janeiro.



Como de costume, o pedido de sempre para ninguém divulgar nada antes do momento oportuno.



E, para variar também, um outro reality show.



Além de um valor por participação, que sempre varia de acordo com o “grau” do convidado e prêmios durante a realização do programa, a promessa de R$ 500 mil ao grande vencedor.



Mesmo com todo segredo em cima, sabe-se que existe um interesse enorme na presença da empresária Zilu Camargo, ex-mulher do cantor sertanejo Zezé Di Camargo.



Espaço na mídia conta. A informação de momento é que, mesmo animada com a ideia, falta apenas ela responder.



Por outro lado, existe o desejo de reunir nesse reality show um grupo que possa causar, tanto nas provas do programa quanto nas redes sociais.







Nome do formato



A Record ainda não tem um título em português para este formato da Sabrina Sato.



O seu pessoal trabalha com o nome original: “Big In Japan”.





Cuidados especiais



A Record tem observado cuidados na produção deste novo programa da Sabrina.



Por enquanto, nada mais pode ser divulgado ou antecipado. De qualquer maneira, a ideia é acelerar a produção deste reality show a partir de agora. Gravações, em janeiro, no Brasil.





Está decidido



A partir do ano que vem, na volta das férias em janeiro, o “Domingão do Faustão” deixará de ser exibido ao vivo.



Já existe a decisão que passará a ser gravado, aos finais de semana, de 15 em 15 dias.





Trajetória



O “Domingão”, com exibição ao vivo, em seus 30 anos, sempre teve participação em importantes coberturas.



Eleições, acidentes como os da boate Kiss ou queda do avião dos Mamonas, finais do futebol, entre outras. Esta liberdade sempre e quando for necessário continuará existindo.





Novo personagem



Paulo Rocha começou a gravar participação em “Éramos Seis”, na Globo, como Felício, um advogado íntegro, experiente e seguro, e que chega à novela para ser o grande amor de Isabel (Giullia Buscacio).



O personagem seria o genro ideal para Lola (Gloria Pires), não fosse, aos costumes da época, desquitado. Cenas que vão ao ar a partir do dia 24.





Existem planos



Na Rede TV! já se considera como bastante possível uma maior participação das praças e afiliadas na programação da Rede TV!.



Um dos casos, ou a situação mais avançada, é a de Sikêra Junior, apresentador dos mais conhecidos. Está quase tudo fechado com ele, inclusive com a possibilidade dele, de vez em quando, fazer seu programa de Manaus para todo o Brasil.





Grupo de discussão



A informação na dramaturgia da Globo é o grupo de discussão de “Amor de Mãe” será realizado ainda em janeiro.



Internamente, a novela é considerada muito boa, mas ainda não alcança o desempenho de audiência que dela se espera.





Apenas isso



Hoje, a Globo exibe dois episódios da série “Hebe” em um especial do “Tela Quente”.



A ideia de apresentar em série na aberta até chegou a ser cogitada para o começo de janeiro, mas não avançou. Ficou na Globoplay.







Carnaval fechado



O SBT, a exemplo da Band, vai repetir o mesmo esquema de Salvador no próximo Carnaval.



Transmissão com Nadja Haddad, Helen Ganzarolli e Leo Sampaio, com as participações de Milene Pavorô e Tiago Barnabé, como Narcisa. Mas sem camarote exclusivo.





Especial



O “Jornal da Record” começa a mostrar hoje a série “Na Rota do Tráfico”, com foco no aumento de ações de combate ao tráfico internacional de drogas nos portos, aeroportos, rodovias e pistas clandestinas.



Em um dos episódios, André Tal viaja à África do Sul para mostrar como uma nova droga, a nyaope, está devastando o país.





Bate – Rebate





· Carol Fiorentino ganhará um spin-off da sua série no Food Network, com a estreia de “Tudo na Panela – Bolos e Doces”, a partir de 18 de março, às 22h50.



· Luciano Huck, Fabiana Karla e Nego do Borel fecham a primeira temporada do “Que História É Essa, Porchat?"...



· ... Exibição nesta terça-feira, às 22h30, no GNT.



· A Record vai fazer um esquenta para a nova temporada do “Troca de esposas”, apresentado por Ticiane Pinheiro...



· ... Em janeiro, serão exibidas reprises. Em fevereiro, os episódios inéditos.



· No início do ano a Rede TV! irá anunciar a transmissão de dois campeonatos internacionais de futebol...



· ... Os últimos detalhes já foram discutidos e resolvidos...



· ... Só existe o acordo de que nada seja divulgado agora.



· Ainda para o ano que vem é muito provável que o MMA passe também a ocupar lugar na grade da Rede TV!.



· Como já era esperado, a Record garantiu “A Fazenda” na programação 2020.







C´est fini



Deborah Secco, uma das protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, nova novela das sete que estreia em 27 de janeiro, ganha um enorme aplique no cabelo para a segunda fase de sua personagem. Pelo cronograma, ela colocaria o megahair no dia de ontem.







