Programas com apresentação fatiada têm problemas em comum

Desconsiderando o passado, com suas encrencas históricas, o “Hoje em Dia”, da Record, veio a se transformar no único exemplo de programa, pronto e acabado, capaz de funcionar com um número maior de apresentadores.



No caso dele, César Filho, representando o lado masculino e cuidando do jornalismo, ao lado de Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves, além da participação especial da jornalista Keila Jimenez.



Muito poucos seguem o mesmo modelo e se dão bem.



O “É de Casa”, semanal, também se inclui por aí e, pelo que se sabe, sem registros de atrito. Mas são casos bem isolados.



E isso é histórico, quase impossível de acontecer, porque a convivência obrigatória e a disputa por espaços, sempre conduzem para desgastes que são inevitáveis.



Não bastasse isso, ainda como outro terrível componente, também existem as ações de merchandisings, causadoras de outros tantos e históricos conflitos.



Que o “Se Joga”, da Globo, com três, Fernanda Gentil, Érico Brás e Fabiana Karla, número acima da curva, continue no mesmo caminho de tanta paz e harmonia.







Renovado



A propósito do Cesar Filho, o seu contrato com a Record acaba de ser renovado.



E, além do “Hoje em Dia”, a partir de 6 de janeiro ele voltará com o programa “Aeroporto”, em mais uma série de episódios.







Preferência absoluta



O esporte, e o futebol principalmente, graças aos resultados alcançados especialmente nesta última temporada, tornou-se um produto indispensável na programação da Globo.



E que será ainda mais valorizado nos próximos tempos, com novas e maiores aquisições. Existem assuntos sendo tratados.







Mesma situação



Na Band, dentro das suas atuais possibilidades, a ideia é também valorizar ainda mais a programação esportiva para o ano que vem.



As possibilidades de dividir algumas dessas transmissões com a Globo até que passaram a existir, mas ainda são remotas.







Audiência



“Cabocla”, novela do Benedito Ruy Barbosa, é um dos maiores sucessos do canal Viva.



Normalmente tem colocado a emissora em primeiro lugar na TV paga em seus horários exibições, 15h30 e 0h00.







Dias contados



A reprise do “Sai de Baixo”, nas tardes de sábado da Globo, não deve continuar por muito tempo.



Mas a ideia, em relação a esta faixa de horário, após o telejornal “Hoje”, é continuar com a reapresentação de outros programas na linha do humor, produzidos no passado.







Na fila



“Amor em Ação” também se inclui entre as próximas atrações da Globo, na faixa das 19 h.



Uma comédia romântica, escrita por Cláudia Couto, já teve a sinopse e os primeiro bloco de capítulos aprovados pela direção de dramaturgia.







Espaço disputado



A GGP, produtora construída por Gugu Liberato em Alphaville, nunca foi tão disputada pelas principais produtoras como nos tempos atuais.



Entre as tantas, Floresta e Amazon aparecem entre as principais interessadas em fechar contratos de longa duração.







Planos de expansão



E a GGP, como negócio, veio a se tornar tão interessante, que já existem planos visando a sua expansão, com a construção de novos estúdios.



Hoje são 5.420m² de área construída em um terreno de 8.535m².







Alvo definido



Alexandre Avancini, que deixou a Record em setembro passado, depois de 15 anos de casa, tem aparecido nos planos de algumas produtoras independentes para os próximos tempos.



Mesmo morando nos Estados Unidos, tudo indica que o seu retorno às atividades por aqui se dará quase que imediatamente.







Não muda

A quarta temporada de “Sob Pressão” irá manter os mesmos personagens principais – por aí se entenda Marjorie Estiano, Júlio Andrade e Drica Moraes, por exemplo, mas já tem assegurada a entrada de outros.



Segundo Lucas Paraizo, um de seus autores, “Sob Pressão é uma série rica em participações e isso faz com que nossos grandes protagonistas sejam o hospital e a saúde pública".







Aposta



Em “Amor de Mãe”, em cartaz na Globo, existem fortes apostas em Betina, a chefe de enfermagem vivida por Isis de Oliveira, em sua volta às novelas.



O drama da personagem é comum ao de tantas mulheres, vítimas de relações abusivas e agressivas.







Confusão



Rosemary (Kizi Vaz), esposa de Elias (Marcelo Faia), vai sair atrás do marido no capítulo de ‘Bom Sucesso’ desta quinta-feira.



Ciumenta, ela acredita que Elias esteja tendo um caso com a ex-mulher, Paloma (Grazi Massafera), mas o interesse dele é arrancar dinheiro da família Prado Monteiro em troca da doação de sangue para Gabriela (Giovanna Coimbra).







Bate – Rebate



· Juliana Didone, após “Topíssima” não renovou seu contrato com a Record.



· Na Globo ainda não existem nenhum trabalho previsto para Marina Ruy Barbosa...



· ... E para Alice Wegmann também não...



· ... No caso das duas a intenção é que ainda tenham um período longo de férias pela frente...



· ... Guardadas as proporções é o mesmo que agora deverá acontecer com Paolla Oliveira e Juliana Paes depois de “A Dona do Pedaço”.



· O “Me Poupe”, na Band, ficará na primeira e única temporada...



· ... Os resultados alcançados na primeira não recomendam uma próxima.



· Em se tratando de Band, é de se lamentar o que acontece com o “Band Notícias”, às 22h...



· ... A sua audiência, apesar de um jornal muito bem feito, raramente passa de um ponto no Ibope...



· ... Aliás, receber o horário da igreja sempre será uma tarefa impossível para todo e qualquer produto.







C´est fini



Assim como nos outros anos, a Globo dará cobertura jornalística a toda a Copa São Paulo de Futebol Junior.



Mas, independentemente do que acontecer e como sempre aconteceu, somente o jogo final terão transmissão ao vivo.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!