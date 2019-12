TV Cultura, aos poucos, está voltando ao que já foi

Entre as iniciativas tomadas pela nova direção da TV Cultura, liderada por José Roberto Maluf, o Roda Viva” voltou a se colocar como um dos principais programas de entrevistas.



Evidente que a chegada da jornalista Daniela Lima, em sua rápida passagem e agora contratada pela CNN Brasil, foi das mais importantes. Sem dúvida. Mas também porque, ao mesmo tempo, a sua produção passou a chamar pessoas e colocar assuntos que interessam ao telespectador. Simples assim.



Televisão é isso. E não um clubinho fechado, com acesso restrito, como foi na sua fase anterior.



A necessidade de atender ao interesse do público deve existir o tempo todo, mesmo sem ter preocupação com a audiência, mas em trabalhos de boa qualidade.



Aliás, no passado, com limitações que nunca foram diferentes, essa atenção em fazer a diferença aconteceu através de algumas iniciativas pioneiras. Por exemplo: no esporte, a Cultura foi a primeira a transmitir jogos da Copa Davis, quando Edson Mandarino e Thomas Kock eram os nossos grandes campeões no tênis.



Ou através de projetos que sempre saíram da casinha, casos do “Repórter Eco”, toda a premiada linha infantil, “Panorama”, “Quem Sabe, Sabe”, “Provocações”, entre tantos que fizeram história.



É bom verificar que a Cultura, aos poucos, está voltando ao que já foi.







Silêncio em cima



A Record está na dela, ainda não anunciando nada, mas entre todas as providências tomadas em relação ao programa da Sabrina Sato, também existe a busca de um novo título.



“Domingo Show”, certeza, não vai continuar. Ainda sem esta definição, Sabrina já está gravando as primeiras chamadas.







Dobradinha



Eduardo Sterblitch, além dessa sua estreia nas novelas como o farmacêutico Zeca em “Éramos Seis”, também estará no elenco do novo programa de humor da Globo, “Fora de Hora”, com direção de Marcius Melhem.



A apresentação será de Renata Gaspar e Paulo Vieira.







Número certo



Fábio Porchat, Francisco Bosco, João Vicente de Castro e Emícida já gravaram os sete episódios do “Papo de Segunda Verão”.



Exibição em janeiro e fevereiro no GNT.







Nada consta



Não há nada que indique qualquer alteração na ordem ou quantidade de programas da TV Globo realizados em São Paulo.



Por enquanto, no entretenimento, a ideia é seguir com os mesmos: “Altas Horas”, “Domingão”, “Conversa com Bial” e o “Só Toca Top”, se a sua nova temporada vier a ser confirmada.







Mais um



Conhecido no teatro de São Paulo, Maciel Silva também entra em “Salve-se Quem Puder”, próxima das 19h, na Globo. Será a sua estreia em novelas.



Na quarta-feira, no seu primeiro dia de trabalho, ele dividiu cenas importantes com as protagonistas Deborah Secco e Juliana Paiva, gravadas na cidade cenográfica.







Vai indo

A Record está acelerando bem os trabalhos de “Gênesis”, a sua próxima bíblica e uma novela que virá recheada de efeitos especiais. Já tem uma equipe montada, só cuidando disso.



Estreia programada para abril, mas ainda sem data fixada.







A propósito



Sobre a informação que a Record teria montado uma “escolinha”, para tentar transformar pastores da Igreja Universal em autores de novela, a emissora nega.



Existe, sim, a preparação de algumas pessoas, mas “para assessorar os trabalhos religiosos”.







Segunda assegurada



Porque a primeira foi muito bem, a Netflix já tem confirmada a segunda temporada da série “Irmandade”, estrelada por Seu Jorge, Naruna Costa, Hermila Guedes e Lee Taylor.



Produção em curso e início de gravações previsto para o comecinho do ano.







Tá difícil



“Espiã Brigitte” é o primeiro produto de ficção que a Endemol Shine pretende desenvolver no Brasil, em parceria com a Ocean Filme.



Para a sua produção já existem negociações com Espanha e França, além de um interessado no Brasil. Mas ainda não foi possível iniciar seus trabalhos.







Providências



SBT e Dony De Nuccio ainda não falam do acordo que já fecharam para a realização e exibição de um reality show na área financeira.



Mas a Prime Talk, produtora dele, com a contratação de pessoal, está dando início aos trabalhos.







Fox na espera



Há um clima de euforia no Fox Sports, após o sorteio da “Libertadores da América” do ano que vem.



Vindo o Corinthians a se classificar para a fase de grupos, o que tudo indica acabará acontecendo, será do FS a transmissão do jogo contra o Palmeiras, outro brasileiro e rival histórico, no dia 10 de março, uma terça-feira. Exclusiva.







Vai assim



Em se tratando do jornal “Primeiro Impacto”, embora exista dentro do próprio SBT enorme rejeição a ele, à forma como é feito e o tempo que ocupa na grade, também não existem planos de se alterar o atual modelo.



Será exatamente o mesmo em 2020.







Em contrapartida



Já para o começo do ano que vem, a direção da Band deve agilizar estudos para o lançamento do seu novo jornal na faixa das 3h da manhã.



Há um enorme entusiasmo em torno desta iniciativa.







Bate – Rebate



· O projeto de uma nova Record News, como uma “MTV da Notícia”, continua prometido para o começo do ano...



· ... O plano, desenvolvido por Antonio Guerreiro e Rogério Gallo, já tem a aprovação da alta direção da Record.



· Daniel Adjuto, apesar da troca SBT por CNN Brasil, não irá alterar a sua base de trabalhos...



· ... Ele foi contratado para ser um dos apresentadores em Brasília.



· A primeira temporada do “Famílias Frente a Frente”, do Tiago Abravanel, não alcançou os resultados que dela se esperava...



· ... Mas já tem uma segunda praticamente assegurada...



· ... Há o entendimento que o dia, sexta-feira, e horário, final de noite, não foram os mais adequados...



· ... O próximo, vindo mesmo a se confirmar, poderá ocupar um outro lugar da grade.



· Otávio Augusto, novamente no melhor da sua forma, está feliz com o trabalho realizado na série do Miguel Falabella, “Eu, a Vó e a Boi”...



· ... E bem animado com a sua próxima novela, “Salve-se Quem Puder”.







C´est fini



Na Record não existe mesmo o desejo de contratar ninguém de fora para apresentar o “Canta Comigo”.



Garantido na programação do ano que vem, a ideia é mesmo usar uma pessoa da casa para substituir Gugu Liberato. Trabalha-se, inclusive,







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!