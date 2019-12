As perspectivas para o jornalismo na TV são as melhores possíveis

O jornalismo na TV nunca esteve tão em alta e prestigiado como nos tempos atuais. Diferentemente do passado, quando só algumas poucas emissoras levavam a sério a missão de bem informar, hoje a própria mobilização no mercado nos mostra um panorama completamente diferente.



Mais que a obrigação de cumprir tabela, como já aconteceu, verifica-se que, hoje, há um maior esforço em competir a altura e se aparelhar convenientemente para isso.



Assim como é natural reconhecer que o acordo para a chegada da CNN ao Brasil, a partir do instante em que foi celebrado, veio a provocar uma movimentação que poucas vezes se viu e o reconhecimento aos bons valores do setor como nunca aconteceu.



E esta disputa, hoje restrita aos bastidores, será ainda maior a partir do início efetivo das operações da CNN, prometido para março, quando também passará a existir uma competição direta e das mais saudáveis entre todos os canais de jornalismo.



A perspectiva é das mais interessantes.





Fila das 9



A Globo tem estabelecido que “Em Seu Lugar”, da Lícia Manzo, será a substituta de “Amor de Mãe” na faixa das 21h.



E também dá como certa, depois dela, a volta de João Emanuel Carneiro, em novembro do ano que vem.







Protagonistas



“Em Seu Lugar”, de Lícia Manzo, já de algum tempo, tem confirmadas as escalações de Andréia Horta e Cauã Reymond para os principais papeis.



Os dois, vindo de lugares bem diferentes, acabam se encontrando no Rio.







Louvável



Independente do seu próximo trabalho na TV, “Uma Vida, Um Sonho”, no SBT, Glenda Kozlowski está seriamente empenhada em um projeto de apoio ao esporte amador.



A sua iniciativa é das mais interessantes. Elogiável em todos os sentidos.







Muita calma



Em se tratando do “Uma Vida, Um Sonho”, vale destacar que a produção será acelerada a partir dos primeiros dias de janeiro.



A estreia, no SBT, foi definida para maio, faixa das 9h da manhã, aos domingos.







Tomar folego

Após completar os seus trabalhos em “A Dona do Pedaço”, Walcyr Carrasco saiu de férias na Globo, sem um dia certo para voltar.



Acredita-se que só a partir de março ou abril, ele começará a pensar na “Verdades Secretas 2”.







Está em pé



Todas as providências já foram tomadas para dar início aos trabalhos de “As Aventuras de Poliana – o Filme”.



A ideia é colocá-lo nos cinemas, circuito nacional, na metade deste próximo ano.





Tudo certo



Depois de seguidos adiamentos, “Extreme Makeover”, programa do Otaviano Costa para o GNT, agora tem o início de gravações previsto para janeiro.



Mas a sua data de estreia segue indefinida.







Rádio - 1



As novas tecnologias revitalizaram o veículo rádio e isso de forma indiscutível. Fato é que aquela sensação de imaginar quem está por trás do microfone, para o bem ou para mal, deixou de existir.



Hoje, a grande maioria dos programas ocupa espaços no YouTube e Facebook.







Rádio - 2



E os aplicativos – o Grupo Band (Band Rádios) investe muito nisso – encurtaram ainda mais a distância. O rádio continua firme e forte, é verdade, porém, precisou se adaptar aos novos meios.



Mas seria exagero afirmar que também acabou com um pouco da sua magia?







Bate – Rebate



· Direção da Rede TV! deixou para o começo do ano a decisão de gravar ou não o “Leitura Dinâmica”...



· ... Se o bom senso prevalecer, isto acabará não acontecendo...



· ... É o que se espera.



· Durante todo o mês de janeiro, todo o entretenimento do SBT estará em férias...



· ... Nada vai funcionar, em se tratando de programas e dramaturgia...



· ... Mas com algumas exceções...



· ... O “Fofocalizando”, por exemplo, só para entre o Natal e Ano Novo...



· ... Mas será exibido normalmente durante todo o mês que vem.



· Alguns cargos acabaram sendo extintos na direção da Band...



· ... O Artístico e o Conteúdo, entre eles...



· ... E parece que não existe a menor disposição em voltar com eles.



· Depois do sucesso de bilheteria alcançado pelos dois primeiros, já existem planos de rodar “Os Parça 3”.







C´est fini



A Fox, para este próximo ano, pretende ampliar seu trabalho de produções de séries por aqui.



Entre as tantas, já existe o projeto de uma, na linha de terror, oito episódios, baseada em fatos de uma clínica psiquiátrica.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!