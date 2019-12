Globo passar dar ao streaming a atenção que o streaming merece

Com um olho aqui e outro lá fora, a teledramaturgia da Globo tem procurado atender convenientemente as necessidades da TV aberta e simultaneamente se fortalecer no mercado do streaming.



E é fundamental que isso continue acontecendo exatamente assim, com as atenções bem divididas.



Nem pode ser diferente.



Se de um lado, o investimento no Globoplay se justifica plenamente pelas mudanças de hábito observadas em uma parcela do público e também como algo que só tende a crescer no decorrer dos próximos tempos; de outro, a televisão convencional é e indefinidamente será uma realidade bem importante em nosso país.



E como algo que deve sempre ser levado em conta.



Esta foi a certeza deixada pela própria direção da Globo, em agosto, na inauguração do MG 4, complexo formado por 3 novos estúdios, que passaram a aumentar a capacidade de produção das novelas, minisséries, realities, programas e desenvolvimento de novos projetos.



A capacidade de atender convenientemente os dois mercados, além de inevitável, a cada dia será ainda mais desafiadora.





Não custa repetir



É de se estranhar que outras TVs tão importantes quanto, SBT e Record entre elas, por enquanto continuem com as suas atenções totalmente voltadas para a TV aberta.



Nada está sendo planejado em outros campos. Ruim isso.







Estreia fixada



A Globo está confirmando para 21 de janeiro, uma terça-feira, a estreia do “Fora de Hora”, o seu novo programa de humor.



Direção do Marcius Melhem. Programa de temporada.







Elenco fechado



Eduardo Sterblitch, Júlia Rabello, Luciana Paes, Mônica Monteiro, Luana Martau, Luís Lobianco, Welder Rodrigues, Pedro Monteiro, Verônica Debom e Marcelo Adnet compõem o elenco fixo do “Fora de Hora”.



A apresentação será de Renata Gaspar e Paulo Vieira.







Pilotando



O “Fala Brasil” vai passar por novas modificações e a Record já está testando vários formatos.



Uma das possibilidades é fixar Sérgio Aguiar como seu apresentador. Já gravou pilotos.







Confirmando



O canal Viva está confirmando para fevereiro a estreia da reprise de “Ti-Ti-Ti”, um dos maiores sucessos do craque Cassiano Gabus Mendes na faixa das 19h.



Exibida na Globo entre os anos de 1985 e 1986, tem as participações de Luís Gustavo, Reginaldo Faria, Sandra Bréa, Malu Mader, Marieta Severo, Cassio Gabus Mendes, Aracy Balabanian e muitos outros.







Última forma



“Leitura Dinâmica”, telejornal apresentado por Érica Reis, segue com exibição, ao vivo, na Rede TV!.



A possibilidade de passar a ser gravado foi, até segunda ordem, afastada pela direção da emissora.







Walcyr de saias



Guardadas as proporções, hoje, Cristianne Fridman foi transformada em Walcyr Carrasco da Record.



É sempre chamada para “apagar incêndios” e também por escrever uma novela atrás da outra. Exemplo de agora, “Amor sem Igual”. E já tem “Topíssima 2” pela frente. Incansável.







Necessidade



A comparação da Cristianne com o Walcyr pode ser válida e até pitoresca, porém, em situações de trabalho bem diferentes.



Ele tem até respirado um pouco entre um trabalho e outro, mas ela não, porque o quadro de autores da Record foi bem reduzido.







Cautela



A direção da Band pretende preservar o “MasterChef”.



Considerado ainda o seu melhor formato e aquele em condições de continuar apresentando bons resultados, daqui em diante será produzido moderadamente. No máximo duas versões por temporada.







Importante lembrar



Ainda em relação ao “MasterChef”, a Band continua com os seus direitos assegurados



O contrato com a Endemol Shine vai até o final do ano que vem.







Em cima disso



A propósito de culinária, muito provavelmente o “Mestre do Sabor”, da Globo, terá um outro período de exibição neste próximo ano. Abril até junho.



Não será mais de outubro a dezembro como foi agora. Mas será mantida a duração de 12 episódios.







Futuro



Dan Stulbach já tem um novo trabalho na Globo assegurado. O último, como se recorda, foi em “O Sétimo Guardião”.



O próximo será em “Filhas de Eva”, série em 12 episódios de Adriana Falcão, Martha Mendonça, Jô Abdu e Nelito Fernandes.







Bate – Rebate



· Alberto Pecegueiro deixará a direção-geral da Globosat agora em janeiro...



· ... Foram 25 anos de trabalho. Daqui em diante ele deverá ocupar uma vaga no conselho de administração.



· SBT não tem planos de mudanças na sua programação jornalística das manhãs...



· ... Apesar do absurdo cometido, o “Primeiro Impacto” continuará sendo exibido das 4h até 10h30...



· ... A ideia de diminuir a sua duração e dar maior espaço à programação infantil não prevaleceu...



· ... Ou, pelo menos até agora, não foi aprovada por Silvio Santos.



· Nada certo ainda, mas na Globo existe a intenção de aproveitar Vera Fischer em um dos seus próximos trabalhos.



· É mesmo muito provável a escalação de Mateus Solano em “A Morte Pode Esperar”...



· ... Novela de Mauro Wilson, a primeira dele na faixa das 19h, já aprovada para substituir “Salve-se Quem Puder”.







C´est fini



O ano vai terminando sem nenhuma solução no caso do Fox Sports.



No entanto, as perspectivas são as mais animadoras. Setores do mercado acreditam em uma solução ainda para o comecinho deste 2020.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!