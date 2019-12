Já é grande a expectativa em torno de 'Verdades Secretas 2'

“Verdades Secretas”, exibida entre junho e setembro de 2015, foi um dos maiores sucessos da Globo na faixa das 23h., destacando-se ainda por ser a primeira produção original no horário, que até então se destinava apenas a realização de remakes, como “O Astro” e “O Rebu”, entre outros.



E, de forma indiscutível, porque também se coloca como um dos melhores trabalhos de Walcyr Carrasco desde que se tornou autor de novelas, com uma trama bem costurada e acertadamente distribuída em seus personagens. Não por acaso, alguns ficaram na história, caso de Fanny, interpretada por Marieta Severo e que lhe valeu praticamente todos os prêmios daquele ano. Ou, Grazi Massafera, como Larissa.



O que por tudo faz crescer a expectativa, que já é grande, em torno de “Verdades Secretas 2”.



Um projeto que a dramaturgia da Globo vem trabalhando há algum tempo e que terá a sua produção iniciada ainda no primeiro semestre deste próximo ano.



Inicialmente, exibição no Globoplay. Muito depois, talvez só no início de 2022, na TV aberta.







Próxima atração



Ao longo desses dois próximos meses, a Globo já tem programada a exibição de algumas das suas séries.



“Chacrinha”, com Stepan Nercessian, por exemplo, será uma delas.







Coincidência



Obra do destino ou não, só nesses últimos tempos foram produzidos trabalhos destacando a vida e carreira de grandes apresentadores ou artistas da televisão brasileira. Hebe, Chacrinha e Simonal são só alguns deles.



Todas já ou a caminho do formato de séries, a partir de trabalhos produzidos para o cinema.







A propósito



Sobre “Chacrinha” há a promessa de cenas inéditas, que não foram incluídas no filme, vivido por Eduardo Sterblitch, no começo, e Stepan Nercessian na fase adulta.



A direção é de Andrucha Waddington.







De se estranhar



Depois de “Hebe” e “Chacrinha”, curioso como o cinema ou a própria TV ainda não tenha pensado em fazer um trabalho sobre Flávio Cavalcanti.



Como os outros, ele também teve uma história de vida das mais interessantes.







Assim como...



Só uma questão de tempo, para se pensar em produzir algo sobre Gugu Liberato.



Inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, isso também virá a acontecer.







Concorrência



Assim como as novelas e séries brasileiras, a programação infantil dos canais fechados também passará a sofrer, a partir de agora, uma concorrência muito mais forte do streaming.



Também por aí, Netflix e Amazon já têm planos de trabalho e de ataques bem definidos. Pretendem ampliar os investimentos.







Por outro lado



A Globo ainda não divulga nada, mas a informação é que também com vistas ao Globoplay, já existe todo um trabalho planificado no campo da programação infantil.



E que será colocado em prática no decorrer deste próximo ano.







Plano avançado



A direção da Band, já há algum tempo, vem desenvolvendo estudos que devem culminar com a destinação de novos espaços para jornalismo.



Setores do departamento, isto se consumando, serão sensivelmente reforçados.







Tudo pronto



As gravações da nova temporada de “Segunda Chamada” terão início agora em janeiro. Estreia em abril.



Serão 13 episódios, repetindo praticamente o mesmo elenco, com Débora Bloch, Hemília Guedes, Caio Blat, Paulo Gorgulho e muitos outros.





Bate – Rebate



· Nada irá se alterar em relação ao “Mais Você”, da Ana Maria Braga, neste novo ano...



· ... Em relação a este programa, na Globo, há o entendimento que não se deve mexer em time que está ganhando.



· E a Globo está mudando um pouco a sua política em relação aos contratos de alguns atores...



· ... Com as empresas de streaming, de unhas bem afiadas no mercado, passou a existir maior cuidado em blindar alguns dos seus principais nomes...



· ... Mesmo sem passar recibo, as saídas de alguns atores, como Marco Pigossi e Bruno Gagliasso, não foram inteiramente digeridas...



· ... A ordem agora é evitar o registro de novos casos.



· Neste sábado, 22h15, a Record exibe o especial “Elvis All-Star Tribute”...



· ... Alessia Cara, Shawn Mendes, John Legend, Jennifer Lopez e Carrie Underwood, entre outros, reinterpretam alguns dos principais sucessos de Elvis Presley.



· Iza, Ludmilla, Ingrid Guimarães e Maria Júlia Coutinho são as convidadas do Serginho Groisman no “Altas Horas Especial de Ano Novo”, neste sábado, na Globo, depois do “Zorra”.







C´est fini



Há uma expectativa das mais interessantes em torno do novo trabalho da Angélica na Globo.



Está tudo pronto para isso. O piloto gravado já há algum tempo foi muito bem avaliado. Falta só o start para iniciar a sua produção.







