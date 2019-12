Record entra no novo ano com promessas de muitas mudanças

O ano está terminando com a expectativa de algumas mudanças importantes na programação da Record, ao encontro do que há muito tempo o seu próprio telespectador tem reclamado.



Se da dramaturgia pouco se pode esperar, porque hoje já existe um braço forte da igreja em seu comando e com preceitos de trabalho bem determinados, que em nada indicam alterações muito significativas, há o desejo de mexer em outros setores.



No entretenimento, por exemplo, já está definida a estreia de Sabrina Sato aos domingos, com a certeza dela se colocar à frente de um programa em linha completamente oposta ao que era conduzido por Geraldo Luís. Aliás, diante da decisão de mudar até o título, sempre será inconcebível qualquer outra semelhança. As características da Sabrina, conhecidas desde o “BBB” e depois no “Pânico” têm que ser preservadas.



E, também pela frente, a estreia de um novo “Domingo Espetacular”, com a promessa de uma repaginação completa em suas linhas de produção e apresentação. Mais enxuto, com maior dinamismo. E, que entre elas se pense em buscar um outro título. Nesta altura, acredita-se, a ideia de provocar a Globo se superou com o tempo. Não tem mais sentido.





Diferencial



Cada dia mais interessada em se colocar em condições de disputa no streaming, muitas das novelas produzidas pela TV Globo já constam do cardápio da Globoplay.



Não deixa de ser um diferencial em relação às concorrentes.





Integrado



Otaviano Costa está participando de toda a pré produção do reality show "Extreme makeover", com reformas de casas e histórias de famílias, que ele vai apresentar no GNT.



As gravações começam agora em janeiro.





Por outro lado



Se, na TV paga, Otaviano já tem este trabalho definido, também existem boas possibilidades dele acertar com um canal aberto.



A paquera com a Band começou no momento em que ele se desligou da Globo.







Trânsito livre



O ator Nicola Siri é alguém que foge completamente dos padrões estabelecidos.



Poucos como ele conseguem se revezar tão intensamente entre trabalhos na Globo e Record. Agora, por exemplo, está como Osório em “Éramos Seis”.





Olha só



A Globo lançou o filme, já existe a série e agora tem planos de produzir um documentário sobre Hebe Camargo.



O SBT, onde ela passou a vida inteira, nunca se preocupou em fazer rigorosamente nada. No mínimo, estranho.







Tudo igual



A Globo já tem definido que irá repetir neste próximo Carnaval, o mesmo projeto de trabalho dos anos anteriores, com os desfiles das escolas de samba do Rio e São Paulo.



Além da cobertura jornalística em outras grandes capitais e dos blocos de rua.





Por outro lado



Nada será diferente nas outras grandes emissoras.



SBT e Band também irão fazer o mesmo trabalho de sempre em Salvador, enquanto a Rede TV! se repetirá com os “Bastidores do Carnaval”.





Consequências



Foram muitas as demissões realizadas pelo Grupo Globo no decorrer dos últimos meses, todas em função do projeto “Uma Só Globo” colocado em prática há dois anos.



Consequência direta também da junção de vários setores, como aconteceu com o esporte em primeiro lugar.





Próximos capítulos



Em “Bom Sucesso”, Gisele (Sheron Menezzes) voltará a se envolver com Diogo (Armando Babaioff). Mas com toda uma intenção por trás.



Esse revival com o ex-amante é para tentar descobrir quais os planos dele contra a família Prado Monteiro.







Bate – Rebate



· Como acontece em todo final de ano, caberá a Cleber Machado a transmissão da São Silvestre, na manhã desta terça-feira, último dia do ano na Globo



· Julio Andrade depois de uma breve passagem em “Amor de Mãe”, agora ficará na espera de “Sob Pressão...



· ... A propósito, Drica Moraes está confirmada no elenco da quarta temporada da série.



· Há quem jure de pés juntos que a Record pretende realizar novos ajustes na sua grade de programação...



· ... Há o entendimento que a audiência nos finais de semana têm deixado a desejar.



· “Escolinha do Professor Raimundo” tem nova temporada assegurada em 2020...



· ... E uma exibição, ao vivo, durante as comemorações do aniversário do canal Viva.



· Fernanda Freitas, do elenco da “Escolinha”, também voltará a fazer novelas...



· ... Está confirmada a sua escalação na novela de Lícia Manzo...



· ... É a próxima na faixa das 21 h.







C´est fini



Há uma sintonia muito forte nos trabalhos de Adriana Esteves e Chay Suede em “Amor de Mãe”.



Um entrosamento que vem desde “Segundo Sol”, onde também tiveram desempenhos bem destacados. Talentosos.







