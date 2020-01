Band está próxima de anunciar transmissões da Série B

A informação é que houve uma evolução importante nas negociações da Band para a transmissão da Série B do campeonato brasileiro, com início no dia 2 de maio e válidos para as duas próximas temporadas. Contrato de três anos.



Segundo se informa, mais que a simples aceitação, já existe a concordância da Globo, dona dos direitos, em seguir com os entendimentos. Os trabalhos estão sendo conduzidos pela empresa de marketing esportivo, MediaComSports.



Existem alguns pontos ainda em discussão, mas a expectativa é de um entendimento que atenda as partes envolvidas. Entre os clubes envolvidos esta perspectiva é das mais interessantes, especialmente pela visibilidade que isto poderá representar. A exposição das marcas dos seus patrocinadores é fundamental na vida de cada um.



A presença de duas redes abertas aumenta a visibilidade da competição e também amplia as possibilidades comerciais. Assunto encaminhado. E, até aqui, conduzido de forma muito segura.

Não tem erro



Todo e qualquer bom conteúdo sempre tem público certo. Assim como a Série B, para a Band, poderá a ser um ganho importante, o mesmo se aplica ao BandSports, em se tratando de competições que despertem o interesse do público.



E olha o que deu



A ATPCUP no BandSports, apesar do fuso horário e os jogos em plena madrugada por aqui, foi um sucesso. E ainda com uma final que caiu do céu, Sérvia e Espanha. Ou, traduzindo, Novak Djokovic e Rafael Nadal.



Promoção



Ainda da Band, bola cantada por aqui, José Emílio Ambrósio passa a ser o seu novo diretor de operações. Além de continuar à frente do departamento de esportes.



Voltando



Movimentando duas frentes, o SBT vai retomar os trabalhos da novela “As Aventuras de Poliana” no dia 27. No roteiro de gravações um total de 26 cenas, entre estúdio e externas.



Pela ordem



Aqui foi escrito que no horário das 21h, na Globo, depois da Lícia Manzo e João Emanuel Carneiro entrará uma novidade. Um autor novo, em se tratando do horário. Mas não será imediatamente depois dos dois, mas após Glória Perez com vaga assegurada no terceiro lugar da fila. O novato - ou novata - virá depois dela. E pronto.



Posição firmada



Após o anúncio da sua saída, Aguinaldo Silva passou a ser procurado por pessoas e empresas interessadas no seu trabalho. Natural que assim seja. Porém, a posição do Aguinaldo continuará sendo a mesma. Não vai conversar com ninguém antes do encerramento do seu compromisso com a Globo, em 29 de fevereiro.



Testes



Responsável pela direção de “Malhação: Transformação”, Paulo Silvestrini intensifica os testes para formação de elenco e, como característica dessa produção, haverá vários lançamentos. A estreia continua marcada para o dia 11 de maio.



Viola



Com o falecimento da Inezita Barroso, era compreensível que a TV Cultura reexibisse trechos do “Viola, Minha Viola” por alguns meses. Só que exagerou na dose e foi muito além. As reprises, que até meses atrás eram exibidas após a Missa de Aparecida, agora foram colocadas na faixa das 7h dos domingos.



Por que não?



A pergunta é: por que a Cultura não faz com o “Viola, Minha Viola”, o mesmo que fez com o “Provocações”, após a morte do Antonio Abujamra? Buscar alguém para seguir o trabalho da Inezita?



Mas não. O “Viola” vive do passado. Parece que faleceu com a sua apresentadora.

Perigo na área



É bem calamitosa a situação de algumas TVs no Rio Grande do Sul. Um caso que chama atenção é o da TV Pampa. Ligada à Rede TV!, quase não exibe a programação da geradora de São Paulo. Quando muito, quatro horas por dia e olhe lá. Nem mesmo o principal jornal, o “Rede TV News” é levado ao ar.



Situação difícil



A TV Pampa, com quatro emissoras próprias no Rio Grande do Sul, está com a sua grade de programação loteada de igrejas. Sinal digital somente em lugares onde as prefeituras tomaram iniciativa de ceder antenas.



Duração



A trama de “Adão e Eva”, vivida por Carlo Porto e Juliana Boller, terá exatos três capítulos em “Gênesis”, nova bíblica da Record com estreia prevista para abril. Cada fase vai depender necessariamente da história. As primeiras cenas foram gravadas, além dos estúdios da produtora Casablanca, no Rio, no Rio Grande do Sul e no Paraná.



Entrevista



Glamour Garcia será uma das atrações da nova temporada do programa “Superbonita”, apresentado por Camila Pitanga no GNT, ainda sem data de exibição. Glamour que foi notícia no fim de semana, após denunciar que sofreu agressão de um ex-namorado.



Bate – Rebate



• A maior audiência de domingo na Band foi a exibição do filme "Tubarão", de 1975, dirigido por Steven Spielberg...



• ... Exibido das 17h57 às 20h01, marcou 4,7 de média e 6,2 de participação...



• ... Foi quarto lugar no horário...



• ... Aliás, uma sessão dupla de Spielberg, antes teve o “ET”.



• O SporTV está firme na cobertura da Copa São Paulo, presente em um número bem elevado de jogos...



• ... Mas na totalidade só enviando repórteres, ou até no singular mesmo, no campo de jogo...



• ... Narradores e comentaristas no estúdio, falando e analisando exatamente aquilo que o telespectador está vendo...



• ... Nunca foi assim.



• Ambev, Avon, Bob´s, SC Johnson, Colgate e Coty serão os patrocinadores do “SBT Folia”.



C´est fini



Alcides Nogueira continua trabalhando em uma sinopse baseada no romance de Júlia Lopes de Almeida, “A Intrusa”, para a faixa das 18h da Globo. O projeto ainda necessita da aprovação da Teledramaturgia para entrar na fila do horário.



