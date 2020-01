Muito mais que cenário, 'Fala Brasil' precisa priorizar conteúdo

Natural a preocupação da Record em fazer as correções na cenografia do “Fala Brasil”. A última, como a colocação de berrantes verde e amarelo, não agradou ninguém, muito provavelmente nem mesmo os responsáveis pela sua aprovação.



Fala-se também, como aqui foi colocado, em sumir com a bancada e deixar suas apresentadoras livres, andando pelo estúdio. Bom também.



Porém mais que tudo, tanto o “Fala Brasil” como qualquer outro jornal ou programa, antes da plasticidade e todo aparato técnico, a preocupação primeira precisa ser com o conteúdo.



A propósito disso, sábado, no “É de Casa”, da Globo, Maria Cândida apresentou uma matéria do Zoológico, bem feita, usando grafismo, uma linguagem moderna, direta e que irá predominar daqui para frente.



Um trabalho que, naturalmente, prendeu a atenção de quem assistia. E tudo gravado por dois celulares, nada de Ikekami ou qualquer outra parafernália, com ou sem balanceamento, mas com uma qualidade incrível. Edição bem feita e com criatividade.



Aliás, por aqui, o exagero do uso do celular já foi criticado, só que no caso, dentro da proposta do quadro, ele é perfeitamente válido.



À jornalista Maria Cândida, para ficar ainda melhor, só precisa tirar o dedo da tomada. No mais, é um exemplo a ser seguido.

Intervalo



A Band vem processando mudanças importantes no seu departamento comercial. Não se trata da entrada ou saída de ninguém, mas um ajuste de posições.



Tabelinha



Ratinho convidou Datena para apresentar um programa diário na sua rede de rádio, a partir de São Paulo. Assunto bem encaminhado. Devem definir nesses próximos dias.



Reality da Sabrina



Babi Muniz, Luiza Ambiel, Sérgio Hondjakoff e Richarlyson (ex-jogador do SPFC) estarão no reality show “Made in Japão”, atração do programa “Domingo Show”, com apresentação de Sabrina Sato. Eles se juntam a Dhomini e Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla. Um outro nome, ex-“Pânico”, também está bem encaminhado para o elenco. O programa, segundo a Record, ainda não tem uma data de estreia definida.

Roupa nova

O programa “Via Brasil”, da GloboNews, vai apresentar seus novos cenários neste domingo, a partir das 16h05. Acompanhando essa novidade, uma produção especial sobre a Amazônia, mostrando a arte da região, projetos sustentáveis, entre outros. O programa tem à frente a jornalista Renata Capucci.



Cenário



Dados disponibilizados pela Globo revelam que cerca de 75 milhões de telespectadores consumiram humor nas suas terças-feiras em 2019. Ou mais precisamente, durante o período de exibição da última temporada de “Tá no Ar”, entre janeiro e abril. É nesse cenário que a emissora estreia o “Fora de Hora”, dia 21, após o “BBB”.



Dramaturgia sim...



A coluna comentou segunda-feira sobre a interferência de Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo, na teledramaturgia da Record. Na verdade, isso não é de agora, mas incomoda profundamente profissionais do setor. Ela possui uma função executiva na área, é verdade, porém, segundo relatos, mexe em tudo. A equipe de “Amor Sem Igual” já sente os efeitos... A autora Vivian de Oliveira, vale lembrar, deixou a casa por causa disso.



...Jornalismo também



Após a publicação da nota, o pessoal do Jornalismo revelou que lá a vida não é muito diferente. Cardoso também dá as suas tantas “sugestões”, às vezes, relacionando os dois departamentos. Manda quem pode...



Casal 1



Adriana Esteves e Vladimir Brichta quase não se encontram em cena de “Amor de Mãe”, mas uma sequência que vai ao ar dia 17 permitirá maior interação entre seus personagens. Tudo em função do movimento organizado por Camila (Jessica Ellen) para evitar o fechamento da escola.



Casal 2



Thelma (Esteves) irá até o galpão de reciclagem de Davi (Brichta) para falar sobre o assunto. A intenção dela era conversar com Danilo (Chay Suede), mas o filho não se encontra no local, e ela acaba contando tudo que sabe para Davi.



Período de gravação



Leandro Hassum, Cacau Protásio, Viviane Araújo e Paulinho Serra gravaram em novembro o piloto de “Casa paraíso”, novo humorístico do Multishow, produzido pela Formata. Que recebeu sinal verde para fechar elenco e tocar os episódios. As gravações vão acontecer de abril a junho.



Bate-Rebate



· Temporada inédita do “Troca de Esposas” estreia dia 5 de fevereiro na Record...



· ...Enquanto o “The Four”, com a Xuxa, no dia 14 de fevereiro.



· Felipe Garrafa, atualmente acompanhando a solenidade de reinauguração da base brasileira na Antártica, deixará a Rádio Bandeirantes...



· ... O repórter ficará exclusivo do “Brasil Urgente”.



· Nesta quinta-feira à 0h40, a Band transmite Denver Nuggets x Golden State Warriors...



· ...No domingo às 22h10, jogam Indiana Pacers e Denver Nuggets...



· ... Jogos com transmissão ao vivo, narração de Ivan Bruno e comentários de Danilo Castro e Eduardo Barão...



· ...Já no sábado, às 12h50, espaço para o NBB: São Paulo x Botafogo...



· ...Narração de Narração de Oliveira Andrade, comentários de Danilo Castro e reportagem de Thiago Fagnani.



· O Gloob, canal infantil da Globo, fechou 2019 entre os 10 canais mais assistidos da TV paga...



· ...E no dia 8, na estreia de “Rolê Gloob de Férias”, primeiro programa ao vivo do canal, a atração foi a mais assistida da TV por assinatura no seu horário de exibição.



· Repórter Yuri Macri trocou a Band pela TV TEM, afiliada da Globo no interior de SP.



· Festa de lançamento da CNN Brasil acontecerá dia 9 de março, na Oca do Ibirapuera, em SP.

C’est fini



Fernanda Abreu e Mc Rebecca serão algumas das convidadas da série “Teu Armário É Show”, com apresentação da cantora Daúde, que estreia ainda neste semestre no canal Fashion TV, da programadora Box Brazil. No programa, artistas abrem o seu armário e revelam suas inspirações de moda e estilo.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!