Situação do Fox Sports continua indefinida e sem qualquer perspectiva

Entre tudo que está sendo falado e espalhado sobre o Fox Sports nesses últimos dias, a verdade é que, por enquanto, não há novidade nenhuma.



Nada pode ser afirmado antes da reunião do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - em 5 de fevereiro. Se, realmente, for confirmada na pauta.



Por acaso, ou obra do destino, mesmo dia do início das operações do canal em 2012.



E não existem outras senão apenas três alternativas, segundo especialista ligado ao tema e boa relação no CADE:



1ª – permitir a fusão com a ESPN, considerando que as duas empresas são controladas pela Disney, mas com restrições e obrigações;



2ª – não permitir a fusão ou;



3ª – continuar autorizando o funcionamento do canal até a realização de um novo leilão.



É importante considerar que o Fox Sports, segundo canal esportivo em audiência, entre os seus ativos, possui sede própria no Rio, com todo sistema de operações e posições na televisão por assinatura, e direitos esportivos como a Libertadores da América até 2022.



Portanto, muita calma nessa hora.

Nova temporada



O Canal Brasil marcou para julho a estreia da nova temporada de “O País do Cinema”, com apresentação de Andréia Horta. Dentre os convidados, Cleo Pires, Mauro Lima, Raquel Pacheco, Carol Duarte e Gregório Duvivier, falando sobre “Meu Nome Não é Johnny”, “Bruna Surfistinha” e “A Vida Invisível”, respectivamente.



Novo estúdio



Na semana que vem, de volta das suas férias, Amaury Junior dará início aos trabalhos do seu programa, com a novidade de agora contar com um espaço estúdio. Lugar especialmente construído para receber seus convidados. E onde serão realizadas as gravações.



Encontro



Na terça-feira, a direção da Record promoveu uma reunião entre diversas áreas de produção e apresentou seus planos para a programação deste ano. A proposta é virar o jogo em cima do SBT, especialmente no prime time, valendo-se de conteúdos diferentes todas as noites.



Também isso



E o mesmo, ainda da Record, está sendo planejado para os finais de semana. No domingo, por exemplo, todas as fichas serão apostadas no novo programa da Sabrina Sato, assim como já está definido o lançamento de um game show no programa “Hora do Faro”, do Rodrigo Faro, produzido em parceria com a Telefe e gravado na Argentina.



E mais



Entre os planos da Record para este 2020, também se incluem investimentos e mudanças importantes na sua dramaturgia. Uma nova reunião foi marcada para a próxima sexta-feira. A ordem é se valer do imobilismo do SBT.



CAT



Participações da Patrícia Poeta no “Encontro” e “É de Casa” têm chamado atenção também pela elegância. As roupas que ela usa nesses programas, em especial os vestidos, estão entre as mais pedidas pelo telespectador na central de atendimento.



Participação



Caíque Aguiar faz uma participação especial em “As Aventuras de Poliana” no capítulo desta sexta-feira. Na trama ele vive um professor de educação física durante uma cena em que João (Igor Jansen) acidentalmente dá uma bolada na diretora Ruth (Myriam Rios). Caíque, é filho do Carlinhos Aguiar, do “Programa Silvio Santos”.



É brincadeira?



Segundo a Bloomberg Inteligence + @JonErichman, o orçamento da Netflix para os seus serviços neste 2020 é de US$ 18,5 bilhões. Atrás dela, a Amazon com US$ 8,5 bilhões e a Apple TV, em terceiro, US$ 6 bilhões.



Diferença



No SBT, há uma grande expectativa em relação ao “Fofocalizando” para esta temporada de 2020. Sobre o que Silvio Santos ainda poderá inventar para deixá-lo mais competitivo. O programa ocupa a terceira posição na Grande São Paulo, porém, muitas vezes, colado na Record.



Retomada



Daniela Albuquerque volta a gravar o “Sensacional” na Rede TV! na próxima terça-feira. E a ordem é fazer uma boa frente. Muito em breve, Daniela iniciará os trabalhos do longa-metragem "Barão Hirsch - O Judeu de Quatro Irmãos", do diretor Osnei de Lima, no Rio Grande do Sul.



Bate – Rebate



· Próxima edição do “Troféu Imprensa”(SBT) será gravada no dia 23 de abril.



· Curiosa a maneira de a Globo anunciar as repórteres do próximo “BBB”...



· ...Diz o texto: “Nyvi Estephan se junta às ‘veteranas’ Ana Clara e Fernanda Keulla nas reportagens do BBB 20”.



· Antes das gravações no SBT, Maisa encontra-se no Rio de Janeiro filmando para a Netflix.



· “Salve-se Quem Puder” estreia dia 27 com uma frente bem confortável de capítulos...



· ...Isso também só foi possível porque a equipe de efeitos visuais entregou tudo na data combinada.



· As gravações do próximo “Top Chef”, uma parceria Record e Floresta, acontecerão a partir de março.



· Maiara e Maraisa vão dar uma pausa nos trabalhos de televisão...



· ...De 28 de janeiro até 10 de fevereiro, a dupla fará uma série de shows na Europa.



· Manuela Dias distribuindo muito bem o texto de “Amor de Mãe” entre as protagonistas Adriana Esteves, Taís Araújo e Regina Casé.



· A Record marcou para o dia 8 de março a estreia do novo “Domingo Show” com Sabrina Sato.



C’est fini



Com sete semanas no ar, “Amor de Mãe” apresenta recordes de audiência e participação em Campinas, Belo Horizonte, Manaus, Recife, Fortaleza, Florianópolis, Goiânia e Salvador. Os números são muito bons também em São Paulo e Rio. Para o “BBB” que vem aí, que sempre depende muito da novela das 21h, a informação é animadora.



