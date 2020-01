Chegada da CNN Brasil ainda não bota medo na concorrência

A chegada da CNN Brasil, no começo de março, a princípio em nada irá alterar a rotina dos principais canais noticiosos.



GloboNews e BandNews, pelo menos até aqui, não apresentaram nenhuma proposta de ataque. Ou defesa, no caso. A princípio, informa-se, tudo continuará como está.



E quanto a RecordNews, mesmo sem a pretensão de entrar em concorrência com ninguém, há, por parte da sua direção, o desejo de investir quase que imediatamente em novos projetos e de se colocar em uma melhor posição. Entre eles, um programa de entrevistas com apresentação de Augusto Nunes para ir ao ar todas as noites, juntando-se aos já existentes telejornais e boletins noticiosos.



E mesmo sendo esta a ideia mais avançada, tudo indica, não será a única. O modelo implantado pelo Tutinha de Carvalho, a Panflix, na Jovem Pan, poderá servir de inspiração para outras iniciativas.



O que também por hora transfere a proposta de um canal de jornalismo dirigido para o público jovem, ou “MTV da notícia”, como chegou a ser chamado. Transfere, mas não afasta. É um plano já aprovado, que, segundo a sua direção, será levado à frente no momento oportuno.

Mais do que nunca



De todos os “BBBs”, este próximo, com estreia na terça-feira, é o que mais se utilizará e tentará se valer das redes sociais. Um trabalho que será disparado nas mais diversas frentes, antes mesmo do programa começar, para potencializar até onde for possível a sua repercussão.



Por outro lado



Neste próximo “BBB”, a sua edição estendida no Multishow, após a saída da Globo, terá 45 minutos de duração. Além de flashes em tempo real durante o dia.



Então olha



Aqui, dia desses, foi colocada a situação da TV Pampa RS como afiliada da Rede TV!. Um compromisso, desde o começo, bem discutido. Ou nunca levado a sério. Daí a possibilidade de uma troca de bandeira, nesta altura dos acontecimentos, não ser destacada.



Interesse



A Band, em muitas cidades gaúchas, está fora do ar, mesmo já tendo instalado o sinal digital. Existem problemas de retransmissão e com audiência por não possuir cobertura jornalística em cidades do interior, um fator fundamental no Rio Grande do Sul. Vai daí, dizem, o interesse em um contrato de afiliação com a Pampa. Juntas se fortaleceriam em cobertura e sinal digital.



Vai que vai



Arieta Corrêa, a Leila de “Amor de Mãe”, acertou com a Globo para fazer a novela inteira e até aqui não tem decepcionado. Aproveita cada oportunidade. À princípio, imaginou-se que seria apenas mais uma participação, como as tantas dos últimos anos, mas não. Leila vai atormentar o casal Betina (Isis Valverde) e Magno (Juliano Cazaré) até o fim.



Nos detalhes



A série do Chacrinha que a Globo acabou de exibir, que já esteve nos cinemas e continua no Globoplay, teve uma produção que foi nos pormenores. Fidelidade total. Assim como a impressionante interpretação do Stepan Nercessian. Até no jeito de andar.



Azul



Na Record há o entendimento que os resultados das novelas nunca foram tão bons. Todos os horários, tanto na faixa de inéditas como reprises, estão com as suas audiências estabilizadas e registros de faturamento dos mais interessantes. Fato comentado e enaltecido em reuniões realizadas nesta semana.



Toque de reunir



O time da “Escolinha do Professor Raimundo” volta a se reunir em abril para definir detalhes de produção e roteiro. Se nada mudar, gravações em maio e junho. A diretora Cininha de Paula, que deixou a Globo após 32 anos, conduzirá as gravações dentro do esquema de contrato por obra. Detalhe: muita gente do elenco arrisca dizer que, sem ela, não tem “Escolinha”.



Resultado



A Transamérica tornou-se a maior rede brasileira de rádios orientada ao jovem adulto qualificado, com seis milhões de ouvintes mensais, após finalizar unificação de suas 32 emissoras espalhadas pelo país. Agora, a programação é focada no Pop Clássico, Rock e Esportes.



Grammy



A 62ª edição do Grammy Awards será exibida ao vivo e com exclusividade no domingo, 26, a partir das 21h. A apresentação da cerimônia será de Dane Taranha, com comentários de Sarah Oliveira. Fernanda Soares e o jornalista Phelipe Cruz estarão a cargo da cobertura do tapete vermelho.



Situações



No papel de Milena em “Malhação: Toda Forma de Amar”, na Globo, Giovanna Rispoli representa diversas situações vividas por jovens com deficiência auditiva. Na história, a personagem namora Daniel, personagem de Hugo Moura.



Bate – Rebate



· SporTV já indica a estreia de PVC, Paulo Vinícius Coelho, para fevereiro.



· No dia 25, sábado que vem, a TV Gazeta completa 50 anos...



· ... O “Mulheres”, na sexta, vai apresentar um programa especial, com a participação de algumas pessoas que ajudaram a construir essa história.



· A produtora Chango, do executivo Diego Barredo, será responsável pela realização do reality “Game of Games” na Record...



· ... Assim como a Floresta, da Elisabetta Zenati é quem está produzido “Made in Japão” para o programa da Sabrina Sato.



· O presidente do STF, Dias Toffoli, é o entrevistado do “Canal Livre”, da Band, 0h30, de segunda-feira...



· ... Programa tem apresentação de Rafael Colombo e conta com as participações dos jornalistas Fernando Mitre e Rodolpho Schneider, além do cientista político Fernando Schüler.



· O “Jogo Aberto”, da Renata Fan, mesmo com a ausência da titular, continuou muito bem de audiência...



· ... Apresentado por Chico Garcia, em várias ocasiões chegou a ultrapassar a marca de 3 pontos de média...



· ... A Renata volta segunda-feira.



C´est fini



Até que demorou demais, mas finalmente parece que caiu a ficha do SBT e Record de que o domingo é um dia para pegar mais leve. Acabar com tanta tristeza e assistencialismo. O que já existe e as mudanças que vêm por aqui passam essa certeza.



Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!