As chances de a Record voltar a “profissionalizar” o departamento de Teledramaturgia no Rio, colocar gente de televisão na direção e fazer tudo funcionar como deveria, são próximas de zero.



E por alguns motivos.



No começo e até um determinado momento, foram muitas e bem importantes as suas realizações, acompanhadas de resultados sempre animadores.



“A Escrava Isaura”, “Prova de Amor”, “Caminhos do Coração”, “Vidas Opostas” e “Luz do Sol” são só alguns dos seus grandes sucessos.



Mas a partir do instante em que os interesses da Igreja Universal vieram mais intensamente a se misturar ou se sobrepor aos da televisão, especificamente nos trabalhos desta área, passaram a existir dificuldades.



E dificuldades que nem todos conseguem suportar. Convencidos a escrever trabalhos religiosos, é também destinada aos autores de novelas a missão de evangelizar, conforme preceitos e determinações da IURD, representada por Cristiane Cardoso, ninguém menos que a filha do líder espiritual Edir Macedo, o dono de tudo.



Vivian de Oliveira, Gustavo Reiz e agora Emílio Boechat, profissionais do mercado, não suportando, acabaram desistindo.



À Record, dia mais, dia menos, não caberá outra alternativa senão montar uma escola própria de autores, utilizando-se dos bancos da sua igreja.

Escala



De volta das férias nos Estados Unidos, Amaury Junior vai desembarcar, neste sábado, em Cumbica e seguir para a sua primeira gravação em Santos. Dois shows do Zeca Pagodinho, um hoje e outro amanhã, na praia, estão entre as comemorações do aniversário da cidade.



Vem aí



Na série “Arcanjo Renegado”, criada por José Junior e com direção-geral de Heitor Dhalia, Marcello Melo Júnior é um integrante do Bope, transferido para uma unidade policial no interior do Rio, após uma chacina.

Também no elenco Érika Januza, Leonardo Brício, Dani Suzuki, Alamo Facó, Rita Guedes, Flávio Bauraqui, entre outros. No Globoplay, a partir do dia 7.



Novos ares



O jornalista Rodrigo Vanni, ex-coordenador executivo do “Rede TV News”, da Rede TV!, migrou para a CNN Brasil. Vanni era um dos nomes importantes do núcleo de Jornalismo, com quase 10 anos de casa.



Tá liberado



Ao contrário do que acontecia na TV Globo, Evaristo Costa poderá continuar com campanhas comerciais e vincular sua imagem a outros trabalhos. No contrato com a CNN Brasil não há nada que impeça.



Vai continuar



Entre os planos de mudança no “Domingo Espetacular”, alguns já anunciados e outros ainda convenientemente guardados, não se inclui a troca do nome do programa. Na alta cúpula da Record trabalha-se com a certeza que ninguém mais lembra como esse título surgiu. Ou que, lá atrás, foi criado para provocar a Globo. Vai daí que...



Ainda não



Fábio Porchat ainda não está envolvido com os trabalhos da próxima temporada do “Que História Essa, Porchat?”. Só os redatores do programa voltaram das férias. Ele, Porchat, continua em viagem fora do Brasil.



Dinheiro curto



Sikêra Junior vai estrear, terça-feira, na Rede TV!, programa gerado da TV A Crítica, para todo o Brasil, a partir das 18h. Existiam planos, e até promessas foram feitas a ele, da montagem de uma equipe, em nível nacional, para atendê-lo convenientemente. Só que isso não irá existir. Será no peito e na raça. Ele vai com o que dispõe hoje em Manaus.



Cofrinho



Ainda da Rede TV!, no dia 3, quando voltará ao trabalho, Luciana Gimenez continuará gravando os seus programas, “Superpop” e “By Night”. Nada ao vivo. Um estudo feito pela área de Operações e aprovado por Amilcare Dallevo revelou que haverá uma economia bem significativa se a emissora encerrar seu trabalho interno até 22h. Perigas de, na rebarba, o jornal “Leitura Dinâmica” ainda ser incluído nisso.



Linha dura



No SBT, depois do enxugamento e demissões no final do ano passado, é preciso que agora todos os programas operem no azul, sob o risco de saírem do ar. Sem exceção. Daí o desespero de algumas produções e seus responsáveis.



Dandara



Vice-campeã da edição deste ano da “Dança dos Famosos”, Dandara Mariana fará a Bel em “Salve-se Quem Puder”. A personagem vai disputar Zezinho (João Baldasserini) com Alexia(Deborah Secco). E mais: neste sábado a atriz será coroada musa da Unidos de Padre Miguel, escola do Grupo de Acesso que tenta um lugar na elite do carnaval carioca e desfila na madrugada de sábado na Sapucaí.



Bate – Rebate



· A direção da Band tem para este ano a intenção de montar uma linha de entretenimento para exibição na faixa das 22h45...



· ... “MasterChef” e nova temporada de “O Aprendiz” já estão entre os garantidos...



· ... Mas já são várias as possibilidades em estudo...



· ... Entre elas, um programa de humor.



· Se tudo correr como se espera, a estreia de Larissa Manoela na Globo será em “Além da Ilusão”...



· ... É uma novela já aprovada para a faixa das 18h, escrita por Alessandra Poggi...



· ... O que se comenta entre Globo e Larissa é que já foi tudo conversado e acertado...



· ... Só faltando mesmo o anúncio da sua contratação...



· ... Por acaso ou não, já de algum tempo Larissa se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro...



· ... Falta alguma coisa?



C´est fini



A Rede Família, do Grupo Record, a partir deste sábado vai transmitir a Série A3 do campeonato paulista. Serão 17 jogos até maio. O primeiro, a partir das 16h, é Rio Preto e Comercial, direto do estádio Anísio Haddad, com narração de Decimar Leite, comentários de Zenon e reportagens de Nando Medeiros.



Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!