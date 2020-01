Aviso geral: o Ano Novo está começando na TV

Depois de um período de absoluto imobilismo, mais de um mês sem apresentar nada de novo, finalmente, Rede TV! e Record começaram a apresentar novidades nas suas programações.



Pode não ser tão significativo ou aquilo que todos desejam, mas já é alguma coisa.



Enfim, Feliz Ano Novo!



Na Rede TV!, terça-feira, tivemos o lançamento do “Alerta Nacional”, do Sikêra Jr. e, na noite desta quinta, estreia o programa de temporada do Luiz Bacci na Record, “Em Nome da Justiça”.



Já é o suficiente? Evidente que não. O SBT, por exemplo, ainda continua em férias.



O mundo mudou e a parada regulamentar que antes era comercialmente aceitável em todo finalzinho e começo de temporada, não mais se justifica.



As TVs, de uma forma geral e como em várias outras atividades, só perdem com a paralisação das suas produções.



Evidente que a Globo, com “BBB”, lançamento de novela e até o discutível “Fora de Hora”, não entra nesta conta. E está faturando com isso.





Natural aparecer



A partir da estreia do Sikêra Jr, de Manaus para todo Brasil, algumas deficiências da Rede TV! começam a surgir.



Por exemplo: são muitas as críticas contra o sistema de transmissão da TV São Luís, afiliada do Maranhão. A imagem deixa bem a desejar.







Nova temporada



No próximo dia 5, a Record estreia a segunda temporada do reality show “Troca de Esposas”, comandado por Ticiane Pinheiro. Com exibição às quartas-feiras, a partir das 22h30, serão 11 episódios.



As gravações acontecem desde o ano passado em várias regiões do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Bahia.







Solenidade

No próximo sábado, será inaugurada a nova sede do Grupo Bandeirantes em São José do Rio Preto (SP).



A cerimônia, voltada para a apresentação dos novos estúdios da TV e da Nativa FM, será ao meio-dia e terá a presença do presidente João Carlos Saad, Johnny, e convidados, entre eles o governador de São Paulo João Doria.







Pronto pra outra



Recuperado de um problema no pé que o obrigou inclusive a usar uma bota imobilizadora, Thiago Fragoso volta nesta quinta-feira às gravações de “Salve-se Quem Puder”, após alguns dias longe dos estúdios.



Ele é o advogado Alan e irá se envolver com a personagem de Vitória Strada.







Destino



Segundo pessoas próximas, Bruna Marquezine, fora da Globo, deverá seguir os mesmos passos de Marco Pigossi e Bruno Gagliasso e investir no streaming.



Bruna também não trabalha mais com a Mattoni, empresa de comunicação, e por isso não foi possível confirmar a informação. No dia 5 de março tem estreia dela no cinema: “Vou Nadar Até Você”.







Viagem



Após Pigossi, Gagliasso, Bruna e companhia bela, é bom preparar o coração, porque outros nomes serão especulados e colocados fora da Globo. Reynaldo Gianecchini, por exemplo, já foi um deles.



Mentira. Continua com contrato na casa e projetos de novos trabalhos.







Na dele



De volta ao Brasil e ainda com mais um mês de contrato na Globo, e até natural que produções de TV e outros veículos já estejam cercando Aguinaldo Silva para futuras entrevistas.



São muitos os pedidos, mas o compromisso será respeitado até o último dia. Em março, quem sabe.







Fim de linha



Amanda Françozo está deixando a Rede Brasil. Pediu para sair e nem vai voltar da licença-maternidade, que terminaria agora.



Foram quatro anos na apresentação dos programas “Papo Vip” e “Estilo & Saúde”.







Campeão do surfe



Atual campeão mundial de surfe, Ítalo Ferreira vai estrear um programa dele no Canal OFF.



Na série “Parque do Ítalo”, a proposta é mostrar o lado divertido do surfista, que sempre considerou as ondas como um parque de diversões e leva isso até hoje em sua vida. As gravações começam em fevereiro, em Baía Formosa (RN), sua terra natal.







Devida licença

Nada a ver com TV ou tema relacionado, mas só um desabafo em saber que irão construir um prédio comercial dentro do Pacaembu, no lugar do Tobogã e onde existiu a Concha Acústica. É de doer o coração.



Um estádio com tantas tradições. Que dó.







Bate – Rebate



· Com direção de Wanderley Villa Nova, Netinho começou a gravar ontem nova temporada do seu programa para a Rede TV!...



· ...Villa Nova que agora vai reencontrar na Rede TV! o diretor Homero Salles, com quem já trabalhou durante 20 anos, entre SBT e Record.



· Fafy Siqueira, Caio Castro e Duda Nagle estarão na quarta temporada de “A Vila”, série de Paulo Gustavo no Multishow, já em tempo de gravações.



· Se nada mudar, a Record deverá encerrar as gravações de “Amor Sem Igual” no dia 15 de abril...



· ... Só que ainda não se observa nenhuma movimentação ou providência para a sua substituta...



· ... Vai daí que já se imagina a possibilidade de uma reprise como sala de espera para “Topíssima – Parte 2”...



· ... É isso ou pedir socorro para alguma outra produtora independente.



· Nos interiores da Rede TV! já existe uma enorme expectativa sobre a chegada do novo vice de Conteúdo, Homero Salles...



· ... Sabe-se que nas preliminares com os dois donos, Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho, foram levantadas hipóteses sobre melhorias na programação...



· ... Homero ainda está em Portugal, mas deverá chegar ao Brasil entre sábado ou domingo. Começa na segunda.







C´est fini



A produção do “The Noite” já está a postos no SBT, procurando fechar os primeiros entrevistados da temporada. Mas sem pressa. Danilo Gentili e companhia só voltam a gravar entre fim de fevereiro e início de março.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!