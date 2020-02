Sabrina, 'gravado', contra Portiolli, ao vivo, é uma briga que promete

A Record está anunciando para 8 de março, no final de semana após o Carnaval, o lançamento da sua nova programação, com destaque para Sabrina Sato e o remodelado “Domingo Show”.



Por acaso o mesmo dia em que Celso Portiolli também voltará com o “Domingo Legal”, inédito.



Globo à parte, promete ser uma disputa das mais interessantes.



De um lado, sabe-se, cercada dos maiores cuidados, Sabrina terá o seu programa apoiado em formatos, como “Sobrevivi a um Desafio Japonês”, que aqui levará o nome de “Made in Japão”. E contará também com as participações fixas de Ceará e Lucas Veloso.



Investimentos, vale ressaltar, não estão faltando.



Enquanto no SBT, Portiolli vem no embalo de um 2019 muito bom e com a segurança de um programa dos mais apropriados para o dia, sempre pra cima, valendo-se de quadros como o “Xaveco”, “Comprar é Bom, Levar é Melhor” e “Passa ou Repassa”.



Entre outras diferenças, Sabrina entrará com programa gravado e o Portiolli ao vivo, valendo-se de mecanismos até capazes de mexer com a audiência. É esperar para ver.





Desafio



Como já foi dito e repetido aqui, são muitos os investimentos da Record no novo “Domingo Show” da Sabrina Sato.



Também são vários os formatos adquiridos e com promessas de exibição. Resta saber como tudo isso vai caber no mesmo programa.





Realidade



Na televisão dos dias atuais, os animadores são muito poucos. Entre os homens, Silvio Santos, Fausto Silva, Ratinho, Luciano Huck e Raul Gil.



Enquanto, por outro lado, sobram apresentadores.







Diferenças



O fato é que se um dos citados – Silvio, Fausto, Ratinho, Raul ou Luciano -, por qualquer razão, resolver sair do ar, será necessário procurar outra coisa para colocar no lugar. O programa necessariamente terá que desaparecer.



Ao contrário do apresentador. Hoje, com essa festa de formatos, é só tirar um, colocar o outro e segue o jogo.





Situação de momento



A princípio, o discurso nos bastidores da ESPN é que ninguém será contratado para o lugar de Everaldo Marques, que acertou a sua saída para o SporTV.



Fernando Nardini, Ari Aguiar, Renan do Couto e Rômulo Mendonça, daqui em diante, informa-se, irão assumir os trabalhos que o Everaldo fazia.







Porém...



Esse discurso da ESPN, todo mundo sabe, poderá ser alterado a qualquer momento.



Em televisão, há muito tempo se sabe e a todo instante se repete, a maioria das promessas sempre é escrita a lápis.





Circulando



Chamou atenção de funcionários dos Estúdios Globo (antigo Projac) um recente passeio de Larissa Manoela pelo complexo.



Cada circulada, um flash. Fez diversas fotos no local. Larissa e Rafael Vitti formarão par romântico em “Além da Ilusão”, novela de época escrita por Alessandra Poggi. Fila das seis.





Direto



A Record deu uma enxugada no título do programa “Aeroporto – Área restrita”, sobre operações de segurança em terminais, que volta ao ar nesta segunda-feira, às 22h30, com apresentação de Cesar Filho.



Ficou apenas “Aeroporto”.



Desfalcada



Na última sexta-feira, a CNN Brasil anunciou a contratação de Thaís Herédia, comentarista de política e economia, que participava do “Jornal Gente” na rádio Bandeirantes.



É interessante verificar que, nesta montagem da CNN, a Band, contabilizando todas as suas empresas, foi a mais atingida.





Em cima disso



O BandNews, canal de notícias do Grupo Band, nesses movimentos da CNN Brasil perdeu ao todo 40 profissionais, de diferentes áreas.



Agora, há um trabalho muito forte para a reposição dessas peças. Uma ação já disparada em várias direções.





Alvoroço



O que se observa é que Globo e CNN Brasil, mesmo nesse período conturbado para meio mundo, não param de mexer com o mercado.



A primeira está sempre produzindo e desenvolvendo projetos e estruturas, enquanto o novo canal de notícias não para de contratar.





Entrevista



Rita Guedes, integrante da série “Arcanjo Renegado” (Globoplay) e no Teatro Vannucci, Rio, com “Uma Relação Tão Delicada”, gravou o programa de Mariana Godoy na Rede TV!.



A entrevista vai ao ar dia 14.





Reta final



Whindersson Nunes e elenco de “Os Roni”, do Multishow, estão concluindo os trabalhos de mais uma temporada da série.



As gravações serão encerradas no próximo dia 20.





Francês



O campeonato francês deverá chegar à tela da Band no próximo fim de semana. O “deverá” é porque ainda falta a assinatura de um necessário documento.



Será o fim de uma negociação bem arrastada.





Nova fase



Em “Amor de Mãe”, Érica (Nanda Costa) termina com Raul (Murilo Benício) e volta a morar na casa de Lurdes (Regina Casé). Além disso, devolve o salão para o ex-namorado e passa a se dedicar ainda mais à carreira de empresária de Ryan (Thiago Martins).





Bate – Rebate



· Em São Paulo, sede da Record, começaram as reformas no Estúdio A...



· ... Que, em breve, irá receber os novos cenários do “Cidade Alerta” e dos dois “Balanços”.



· A grade do canal BandNews também sofrerá modificações no decorrer dos próximos tempos...



· ... Ou mais especialmente antes da CNN Brasil iniciar as suas atividades.



· Pessoal do “Hoje em Dia” gravou mais pilotos no fim de semana...



· ... Nesta segunda-feira o programa já será exibido com seus novos cenários.



· Luiz Carlos Ramos não é mais diretor de jornalismo da rádio Capital (SP)...



· ... Com passagens em outras importantes emissoras, rádio e TV, e jornais, foi dispensado pelo pessoal que assumiu o comando da rádio em dezembro.



· Duda Nagle também entrou para o elenco de “A Garota da Moto”, filme que tem Maria Casadevall como protagonista.



· O chef Dalton Rangel, ex-Record, gravou sexta no Mercadão de São Paulo e estreia hoje no “Aqui na Band”...



· ...Para o seu lugar, no “Hoje em Dia”, a Record contratou Guga Rocha.





C´est fini



A Record movimenta, atualmente, três frentes de gravações para “Amor sem Igual”. E outras três, para a nova produção bíblica, “Gênesis”.



As equipes da atual novela das oito, em breve, passarão a cuidar de “Topíssima 2”.





Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!