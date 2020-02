Globo tem 'O Anjo de Hamburgo' como uma de suas produções mais arrojadas

A Globo concluiu em Buenos Aires a principal etapa de gravações da série de época “O Anjo de Hamburgo”, protagonizada por Sophie Charlotte e Rodrigo Lombardi.



Depois de uma folga para o elenco, os trabalhos terão sequência nos Estúdios Globo, no Rio, para terminar em meados de março. Previsão de lançamento mundial na LA Screenings, nos Estados Unidos, em maio.



Na dramaturgia da Globo há uma aposta muito forte em torno de “O Anjo de Hamburgo” e o avanço que ela poderá representar nas pretensões de ampliar seu mercado no mundo.



Aliás, uma das principais exigências na montagem do elenco foi que todos tivessem um inglês fluente.



A série, realizada em parceria com a Sony Pictures Television, conta a história de Aracy de Carvalho, papel de Charlotte, mulher de Guimarães Rosa, que arriscou sua vida para salvar centenas de judeus na Alemanha nazista.



“Hamburgo” também retrata um dos principais e mais tristes momentos da história mundial, “A Noite dos Cristais”, na noite do dia 9 para 10 de novembro de 1938. A ação foi marcada pela destruição de símbolos judaicos. Sinagogas, casas comerciais e residências de judeus foram invadidas e seus pertences destruídos. Milhares foram torturados, mortos ou deportados para campos de concentração.



A direção é de Jayme Monjardim.

De um lado...



As chuvas em São Paulo, com todas as consequências, levaram a maior parte das TVs a realizar um dos melhores trabalhos jornalísticos dos últimos tempos. Programações foram derrubadas, com apresentadores e repórteres não medindo esforços para oferecer uma grande cobertura. Isto é indiscutível.



... Mas de outro



Não existe nada mais execrável, em situações do tipo, tragédias, mortes etc, que as emissoras ou alguns comunicadores tentarem se louvar pelas audiências conquistadas. É uma completa falta de noção. Inaceitável.



Próxima das seis



José Dumont e Gabriela Medvedovski serão Eudoro e Pilar, em “Nos Tempos do Imperador”, a próxima novela das seis na Globo. Ele, viúvo, fazendeiro e coronel na Bahia, é pai de Pilar (Medvedovski) e Dolores (Daphne Bozaski). Pilar foi mantida em um convento e prometida em casamento para o filho de seu compadre Ambrósio (Roberto Bonfim), Tonico (Alexandre Nero). Ela, porém, se apaixona por Samuel, personagem de Michel Gomes.

Pré-produção



Por sua vez, a substituta de “Amor de Mãe”, escrita por Lícia Manzo e protagonizada por Cauã Reymond, já movimenta os Estúdios Globo no Rio. Por enquanto, ensaios de mesa e preparação de elenco. Estreia em maio.



A propósito



A Globo, por outro lado, confirma que a produção da novela de João Emanuel Carneiro, que virá na sequência da escrita por Manzo, será antecipada. Com a sinopse e primeiros capítulos aprovados, os trabalhos serão disparados a partir da segunda quinzena de março, para estrear em novembro.



Maior de todos



Na Record, existe um forte entusiasmo em torno do trabalho que está sendo realizado em “Gênesis”, próxima novela bíblica. Há, internamente, quem se arrisque a dizer que vai superar o sucesso conquistado por “Os Dez Mandamentos” e “A Terra Prometida”.



Lado importante



Impossível para qualquer um apostar no sucesso de uma novela ainda sem ela ter iniciado a sua exibição. Contudo, o fato de “Gênesis” ter um elenco que vai empregar mais de 200 atores deve ser louvado. Resta aguardar se também haverá história para todos.



Por sua vez



Camilo Pellegrini, que substituiu Emílio Boechat na escrita de “Gênesis”, passa a contar também com Stephanie Ribeiro e Raphaela Castro como colaboradoras. Segundo a emissora, as duas “foram formadas na Record e já participaram de outros trabalhos”.



Participação



Aline Riscado e Junno Andrade, como convidados especiais, irão aparecer em dois episódios de “Matches”, nova série de comédia que estreia na terça-feira que vem, 21h40, no Warner Channel. Juliana Silveira, João Baldasserini, Evelyn Castro e Renato Livera formam o elenco fixo. Texto de Carolina Castro e Marcelo Andrade, com direção de Duda Vaisman e Calvito Leal.



Cinema



Vera Holtz acaba de completar seu trabalho nas filmagens de “Tia Virginia”, totalmente rodado em Friburgo. Direção de Fábio Meira, o mesmo de “As Duas Irenes”, responsável também pela produção ao lado de Janaína Diniz.



Shakespeare



Neste sábado, os atores Alex Slama e Isabel Andrade encenarão um ato de “Romeu & Julieta” ao ar livre, gratuito, na rua Oscar Freire, esquina com a Bela Cintra, nos Jardins. A apresentação acontecerá às 14h, 15h30 e 17h.



Bate – Rebate



· Não andou a história de um novo jornal na Band, às 3h da manhã...



· ... E, como silêncio é completo e ninguém fala mais nele, dificilmente voltará a andar.



· Antonio Guerreiro, vice de jornalismo da Record, passou os últimos dias em Nova York...



· ... As reuniões realizadas têm muito a ver com o futuro do seu departamento.



· A Globo tem tudo para continuar promovendo no “Tela Quente” material do Globoplay...



· ... “Arcanjo Renegado”, por exemplo. A procura pela série bombou após a exibição de segunda-feira...



· ... E há os que ainda colocam em dúvida o poderio da TV aberta...



· ... Ou tentam diminuir a sua importância.



· “Tigre Verón” é a série argentina que o TNT Séries exibe às segundas-feiras, meia-noite. Merece atenção.



· Antes de entrar na casa do “BBB”, Babu Santana estava confirmado na série “Auto Posto”, do Commedy Central.



· Domingo, às 14h30, o Fox Sports exibe entrevista exclusiva com Hernanes, jogador do São Paulo. Trabalho de Leandro Quesada.



C´est fini



O SBT, em Porto Alegre, agora confirma a contratação de Brunna Colossi, ex-RBS. Será ela a nova apresentadora do “Mas Bah!”, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 12h30.



Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!