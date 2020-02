O ser engraçado virou obrigação nos programas esportivos

Desde 2009, quando Tiago Leifert assumiu o “Globo Esporte”, os programas esportivos adotaram uma maneira diferente de se apresentar, com maior leveza e descontração.



No entanto, verifica-se que, com o passar do tempo, aquilo que o Tiago fez tão bem até a sua saída para o entretenimento, acabou se transformando quase numa regra que a maioria deve seguir, com os exageros que são consequentes.



Hoje parece que é quase uma obrigação todos serem engraçados, pitorescos e informais. Uma suposta ironia, que deveria ser exceção, virou regra.



Lucas Gutierrez, por exemplo, que é muito bom e há muito vinha merecendo uma melhor oportunidade, agora no “Segue o Jogo” assumiu essa obrigação de ser brincalhão em tempo integral.



O meio termo é sempre a melhor saída. Nem engessado e nem exagerado. Certeza que quando encontrar o ponto terá resultados muito melhores. Vai por mim, não força.

Informação



A fase de testes do reality “Uma Vida, Um Sonho”, que a Glenda Kozlowski vai apresentar no SBT, já começou. Os cerca de 120 garotos inscritos passam pela primeira seleção. A segunda fase será ainda mais rigorosa na avaliação técnica e física. E, já na terceira, serão formadas as equipes. Estreia em maio nas manhãs de domingo.



Resultado



Sábado passado, pela Copa do Nordeste, o SBT transmitiu Ceará e Bahia. Deu empate: 2 a 2. A TV Jangadeiro, em Fortaleza, marcou 16,1 de média, contra 7,3 da Verdes Mares (Globo) e 1,8 da TV Cidade (Record). Em Salvador, 11,6, na frente da TV Bahia (9,8) e Itapoan (6,3). Um baile.



Ainda por aí



A Band está para anunciar a transmissão da Série C do campeonato brasileiro, até como uma maneira de atender diversas emissoras da sua rede. A competição terá a presença de diversos pontos do país. Trata-se de um outro acordo com a DAZN.



Meio estranho



“Salve-se Quem Puder” vai indo, com resultados bem razoáveis de audiência. Não houve uma queda muito grande em relação ao que “Bom Sucesso” vinha conseguindo. No entanto, existem ainda alguns detalhes que podem ser melhor ajeitados. Por exemplo, a interpretação de João Baldasserini como Zeca. Não convence.



Descanso



Fernanda Gentil negociou com a Globo e ficará todo o período do Carnaval e mais alguns dias longe do “Se Joga”. Fabiana Karla e Érico Brás vão tocar o programa.



Trabalho normal



Na Record, tem quem jure de pés juntos que não há nenhuma outra razão, muito menos religiosa. Só mesmo a necessidade está levando a isso. Resultado é que foram marcadas gravações normais de “Amor Sem Igual” nos dias de Carnaval.



A explicação



A informação, se é que alguém vai entender, é que as gravações estão até adiantadas, mas o cronograma, atrasado. E que as muitas modificações realizadas no texto original de Cristianne Fridman determinaram tais problemas. Vai daí que, trabalho normal para todos.



Pode chegar



Enquanto isso, um festejado camarote convidou todo o elenco e outros integrantes da novela “Salve-se Quem Puder” para os desfiles da Sapucaí, no Rio. Flávia Alessandra, Juliana Paiva, Vitoria Strada, Murilo Rosa, João Baldasserini, Sabrina Petraglia, Carolina Kasting... e o autor Daniel Ortiz já confirmaram.



Amanda assinou



Amanda Françozo acaba de assinar novo contrato com a TV Aparecida, agora para um novo programa, produto fixo de grade. Estreia em abril.



Amaury



O “Programa Amaury Jr.” desta sexta-feira destaca a 16ª edição do Baile da Vogue, no Rio de Janeiro. No evento, o apresentador da Rede TV! entrevistou Patrícia Poeta, Cléo Pires(foto), Sabrina Sato, Juliana Alves, Fabiana Karla e Thaynara OG. Começa às 21h30.



Bate – Rebate



· A TVE, na Bahia, está prometendo cobertura de mais de 70 horas do Carnaval...



· ... E os seus trabalhos terão início já nesta quinta-feira.



· A TV Cultura, ontem, também distribuiu nota de apoio à jornalista Patrícia Campos Mello, sua colaboradora, diante da “repetição dos ataques abjetos de que tem sido vítima”.



· Ontem, com a morte de Luís Alberto Volpe, o jornalismo esportivo perdeu uma das suas vozes mais marcantes...



· ... Volpe teve passagens importantes na TV Cultura e ESPN Brasil.



· O quarto episódio da série “Milton e o Clube da Esquina” terá a cantora Iza como convidada...



· ... Vai ao ar, nesta sexta, no Canal Brasil, a partir das 22h30.



· Olha a Record como é: terça-feira, exibiu o filme “Tropa de Elite”...



· ... No fim, corte seco, entrou a série “Chicago P.D. – Distrito 21”, com dois policiais conversando ...



· ... Um parecia continuação do outro.



· Globo anuncia segunda temporada para “Arcanjo Renegado”, série da Globoplay.



Que a Band e Rede TV!, já de algum tempo, enfrentam sérios problemas de audiência na faixa da manhã não chega a ser novidade alguma. Na Band, ainda, a melhora acontece a partir da Renata Fan.



O mais sério é que nenhuma das duas chega a um ponto na faixa da manhã. Isso bate no caixa. Pior de tudo é que, tanto no caso de uma, como da outra, nada está sendo feito para melhorar.



