Jornalismo da Band vai acordar mais cedo e integrar todas as praças

Assunto aqui já abordado, a proposta da Band para daqui alguns dias é fazer o seu jornalismo acordar mais cedo, com a entrada às 4h da manhã do ainda chamado “Café com Jornal”, mas que a partir das mudanças planejadas e já aprovadas, passará a levar o nome de “Primeiro Jornal”, com apresentação de João Paulo Vergueiro.



E assim como a Globo faz com o “Hora 1”, a proposta também é produzir um trabalho adequado para o telespectador do horário, com maior agilidade na informação, links ao vivo e prestação de serviço o tempo todo.



Uma pegada bem diferente, que também irá existir no “Bora Brasil”, do Joel Datena e com a participação de Laura Ferreira, das 8h às 9h.



E, isto, em nível nacional, com a colaboração de toda a rede.



É bom verificar que a Band no seu jornalismo está realizando este trabalho de integração, prestigiando as suas muitas emissoras e chamando todas a participar.



Nos dias atuais, não tem mais como ser diferente.







Convidado especial



Silvio de Abreu, diretor da Teledramaturgia da Globo, vai encerrar o seminário organizado pela TV Cultura, entre os dias 19 e 20 de março, em sua sede, em São Paulo.



O evento, sobre Arquivos Audiovisuais na América Latina, é uma parceria da emissora com a Federação Internacional dos Arquivos de Televisão – FIAT/IFTA.







Estreias



A rádio Cultura FM anuncia para segunda-feira o lançamento de “Oito em Ponto” com Sergei Cobra.



Na mesma segunda, Teca Lima passa a apresentar o “Estação Cultura”. E, no dia 7, Karyn Bravo estreia o programa “Melhor da Vida”.







Confirmada



Depois de um longo período em “Tapas & Beijos” e o trabalho na série/filme “Hebe”, Andréa Beltrão tem confirmada sua volta às novelas em “Um Lugar ao Sol”, de Lícia Manzo, substituta de “Amor de Mãe”.



Será uma ex-modelo, irmã de Alinne Moraes.







Nada ainda



Nenhum fato novo no caso Jovem Pan – Marco Antonio Villa.



Afastado das suas atividades, ele continua na espera de uma conversa, que seria logo após o Carnaval. Data hoje, ainda nada.







Colocado



Desde o “Pânico”, Eduardo Sterblitch foi alguém que sempre se destacou.



E quando muitos imaginavam que os humorísticos da Globo seriam o seu caminho natural, ele aparece arrebentando nas novelas. O Zeca, em “Éramos Seis”, é um exemplo muito do bem.





Convite



Patrícia Calderón, jornalista, com histórico importante em várias TVs, editora e apresentadora, foi sondada pela CNN Brasil.



É um nome bem cotado para, com sede em Fortaleza, trabalhar na cobertura de todos os estados da região Nordeste.







Nem isso



Durante muito tempo, na entrada de um programa terceirizado, as TVs tiveram o cuidado de avisar que “era uma produção independente, de responsabilidade dos seus idealizadores”.



A TV Gazeta nem isso mais faz. O programa religioso da Universal vai ao ar como já fizesse parte da sua própria programação. Entra e sai sem aviso nenhum.







Despedida



João Paulo Vergueiro participa pela última vez do “Aqui na Band” no próximo dia 10.



Na sequência, vai se preparar para sua estreia como apresentador do “Primeiro Jornal”.







Aviso



Algumas das principais operadoras, Sky entre elas, têm se preocupado em avisar seus clientes sobre a entrada de novos canais e a desativação de outros.



Mudanças que são determinadas pela chegada da CNN Brasil.







Reforço



A equipe de Eder Luiz na rádio Transamérica, que já conta com Ronaldo Giovanelli, deverá anunciar outro ex-jogador muito em breve.



Negociação em curso.







Musical



Helga Nemetik, vice-campeã do último “PopStar”, na Globo, passa a integrar o elenco do espetáculo "Quebrando Regras - Uma comédia musical”, em homenagem a Tina Turner, ao lado de Evelyn Castro, Cacau Gomes e Saulo Segreto.



A partir do dia 5 de março, no Teatro Claro (antigo Teatro Net Rio), em Copacabana.







Bate – Rebate



· Ibope dos canais esportivos em janeiro, TV paga: 1º - SporTV, 0,93; 11º - Fox Sports, 0, 40, e 19º - ESPN Brasil, 0,29...



· ... Multishow e GNT, com produções próprias, ocupam o 16º e 28º lugares, respectivamente...



· ... E o Viva, basicamente com reprises, está na 5ª posição, 0,57...



· ... GloboNews, em 6º, único jornalístico que aparece na lista dos 30 primeiros colocados, com 0,54.



· A propósito, neste sábado, a partir das 23h, tem a entrevista do Rubens Barrichello no “Grande Círculo”, do SporTV...



· ... A apresentação é de Milton Leite.



· A partir da próxima semana, a Globo vai dar o start na produção da novela de João Emanuel Carneiro...



· ... Mesmo dando início aos trabalhos agora, a sua estreia só será em meados de novembro.



· Neste domingo, às 9h, a Rede TV! vai estrear o programa “MobiTV”...



· ... Programa focado no setor automotivo, com entrevistas, sustentabilidade móvel, tecnologia, negócios e reportagens especiais.



· Larissa Alvarenga, do “Fala Brasil”, pediu demissão na Record e vai para a CNN Brasil.



· Mariana Godoy é a nova titular do “Rede TV News”, ao lado de Boris Casoy. Amanda Klein vira colunista do jornal.







C´est fini



A Globo acertou em cheio na escolha de Zezita Matos para o papel de dona Maria, mãe da Regina Casé em “Amor de Mãe”.



O encontro das duas foi um momento muito especial na novela. Jéssica Ellen também merece uma citação muito especial.







