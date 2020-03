Telejornal da Rede TV! perde com sorteios no meio

As modificações realizadas no “Rede TV News”, tudo indica, deram bom resultado.



A efetivação de Mariana Godoy na bancada, formando dupla com Boris Casoy, se considerarmos a reação do Ibope, foi bem aceita pelo público.



Na noite desta segunda-feira, dentro do jornal, está prevista a estreia da coluna “É Política com Amanda Klein”. Voltando da licença-maternidade, ela passa a desempenhar esta nova função.



Tudo certo, bem encaminhado, menos a irracional questão do “Rede TV News” ter todas as suas edições interrompidas às 8h da noite.



Naquilo que seria um break, entram os sorteios da Caixa Econômica Federal, que em alguns dias passam de sete ou oito minutos de duração. Uma maluquice.



Mesmo considerando o interesse comercial e o que isto deve representar financeiramente para a emissora, é uma interrupção completamente absurda.



Por que, como medida mais lógica e menos antipática, não negociar um antes ou depois?





Não custa



Todas as principais emissoras, Globo, SBT, Record, Band e Rede TV!, ao final da exibição dos seus telejornais, só levantam solenemente o nome do diretor-responsável. E nem um outro.



Por que não os editores, pauteiros, produtores, cinegrafistas e as demais pessoas envolvidas? A importância de todos é indiscutível.





Cinema



Danton Mello e João Signorelli (foto) interpretam José Arigó e Chico Xavier em “Predestinado – Arigó e o Espírito do dr. Fritz”, rodado em Rio Novo, Minas.



O filme chega aos cinemas no dia 18 de junho.





Mercado



A revista Variety divulgou as cinquenta mulheres que impactam o mundo do entretenimento.



Elisabetta Zenatti, número um da Floresta, faz parte da lista.





Rádio



Independentemente do seu trabalho na televisão, Band, Oliveira Andrade estuda a possibilidade de voltar a fazer rádio. Proposta em análise.



Oliveira, durante seis anos, como trabalho mais recente, apresentou o “Jornal de Serviços” da Pan.





Mudou



A direção do Multishow decidiu alterar a estreia da quarta temporada da série “Xilindró”, protagonizada por Gustavo Mendes e Oscar Filho.



Em vez de 25 de março, como se pretendia, ficou para julho. Os 15 episódios inéditos têm direção-geral de Marcio Trigo e produção da Formata.





Cinema



A partir do dia 2 de abril, Ivete Sangalo volta aos cinemas, em "De Perto Ela Não É Normal”, produção estrelada por Suzana Pires.



Faz Dayse Aparecida, uma divertida professora de Filosofia.







Reality do Porta



Em sua primeira semana de inscrições, o “Futuro Ex-Porta”, reality show lançado pelo Porta dos Fundos em parceria com o YouTube, já ultrapassa 3,2 mil inscritos. Isso demonstra que o Brasil é mesmo um mercado amplo de humor.



O reality busca um novo comediante para ocupar o elenco fixo do grupo.





Evento de lançamento



O GNT promove na manhã de hoje, na sede da Globosat em São Paulo, o evento de lançamento do programa “Extreme Makeover Brasil”, com o apresentador Otaviano Costa e toda a equipe.



Detalhe: antes mesmo da estreia da primeira temporada, o canal já garante a segunda, com exibição entre agosto e setembro.





Estreia hoje



Também nesta segunda-feira, às 14h, na TV Gazeta, tem a estreia do “Fofoca Aí”, com Fefito, Tia (Guilherme Uzeda), Gabriel Perline e Tutu. O programa vai estrear rindo de fake news e terá quadros sobre o assunto.



Em um deles, chamado ‘Fato ou Boato’, Uzeda mostrará um novo personagem, Hélio Botelho, que vai às ruas dar informações falsas como se fossem verdadeiras para testar a reação das pessoas.





Vai em frente



Vladimir Brichta, contrariando boatos, continua normalmente com seu trabalho em “Amor de Mãe”, fazendo o Davi, um alguém que dedica a vida a lutar contra a poluição do meio ambiente.



Segundo a Globo, não houve nenhuma alteração em relação ao combinado.







Bate – Rebate



• Nesta terça, na estreia da segunda temporada do “#Provoca”, do Marcelo Tas na Cultura, Jô Soares será o entrevistado.



• “Gênesis”, da Record, reuniu um pessoal muito bom em seu elenco...



• ... Por exemplo: Jayme Periard será Lameque, sogro de Noé (Oscar Magrini). Duas feras, além de outros.



• Nesta segunda, às 22h30, a Record exibe o quarto episódio da série “Aeroporto”...



• ... É um relato de histórias inusitadas nos bastidores do aeroporto de Guarulhos.



• Fontes bem importantes do mercado revelam que nesses próximos dias, talvez nesta semana ainda, devem surgir novidades importantes no caso Fox Sports.



• O filme “Nada é Por Acaso”, baseado no livro de Zibia Gasparetto, está pronto, na mão da distribuidora, para definir seu lançamento...



• ... Dirigido por Márcio Trigo, tem Giovanna Lancelotti e Rafael Cardoso nos papéis principais.



• Está certo que o SBT deixou para abril o início de exibição da “WWE – Luta Livre na TV”...



• ... Provavelmente no dia 11, mas ainda depende de um “sinal verde” de Silvio Santos.







C´est fini



A série “O Anjo de Hamburgo”, produção Globo e Sony, ainda em gravações no Rio de Janeiro, também já se encontra num processo bem acelerado de edição.



O lançamento está confirmado para maio, em uma feira internacional, em Los Angeles.







Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!