Irene Ravache e Nicette Bruno farão participação especial em Éramos Seis

Irene Ravache e Nicette Bruno, intérpretes de Lola em outras versões, fecharam participação especial nos últimos capítulos de “Éramos Seis”, na Globo. Teremos, finalmente, um encontro de “Lolas” na novela, tão aguardado pelo público.

Uma torcida, aliás, que só aumentou após Irene, Nicette e Glória Pires aparecerem juntas no “Fantástico”. Vale lembrar que desde o início do projeto, havia o desejo de contar com as atrizes, mas isso acabou não sendo possível. Só que agora, martelo batido.



Nicette (Lola na versão da Tupi, em 1977) surgirá nos momentos finais vivendo uma freira, responsável pelo pensionato em que Lola (Glória Pires), irá morar depois de não ter conseguido conviver bem na casa do filho Julinho (André Luiz Frambach), no Rio, e nem na de Isabel (Giullia Buscacio).



Já Irene (fez a personagem no SBT, em 1994) dará vida a Tereza, uma interna da mesma instituição.



O trabalho atual, escrito por Angela Chaves, é baseado na novela original escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ewald Filho e livremente inspirada no livro de Maria José Dupré. A escolha pelo remake foi mais um daqueles acertos da Teledramaturgia da casa. E que venham outros!





Marinheiro



Wagner Santisteban, Alfredo criança na versão de 1994 da novela, também fará uma participação especial em “Éramos Seis”.



O personagem, Marcos, é um marinheiro que Alfredo (Nicolas Prattes) conhecerá quando fugir de São Paulo com a ajuda de Adelaide (Joana de Verona). Eles se tornarão amigos.





Explicação



William Waack não pode ficar muito tempo na festa da CNN Brasil, segunda-feira, e isso chamou atenção de convidados e imprensa. O âncora do “Jornal da CNN” esclarece a situação: “Tá tudo ótimo, e eu tive de ir embora logo por dois motivos: tava com um joelho ruim por conta de lesão antiga (fui atleta, ex-integrante da seleção brasileira de handebol, e hoje, aos 67, pago um preço rsrsrs)”.





Além disso

Waack estava escalado para entrevistar, na terça, a partir das 7h da manhã, Davi Alcolumbre (presidente do Senado) e Rodrigo Maia (presidente da Câmara) nos estúdios da Paulista para o programa de estreia.



“Como dizem os jogadores, tinha de me poupar para o clássico. Tá tudo ótimo”, conclui Waack.





O time

O “Jornal da CNN” será apresentado de segunda a sexta-feira, das 21h30 às 23h.



Com a proposta de abordar os principais fatos do Brasil e do mundo, com forte viés analítico em economia e política, terá o comando de Waack e participações de Cristiane Dias, Daniela Lima e Thais Herédia.





Mudou



O “Profissão Repórter”, nesta temporada 2020, não será apresentado nas noites de quarta-feira, até para que a Globo possa explorar um pouco mais o “Segue o Jogo” após a rodada do futebol.



Sob o comando de Caco Barcellos, o jornalístico voltará ao ar às terças-feiras. Período de exibição: 28 de abril a 22 de dezembro.





Cobras



Os doutores em Biologia Rato (Rafael de Fraga) e Vini (Vinicius de Carvalho) estarão à frente do programa “Em Busca Das Cobras”, nova produção original do National Geographic Brasil, em coprodução com a Grifa Filmes e a Duo 2.



A série, em 16 episódios, estreia no NAT GEO na próxima quinta-feira, às 22h30. Importante: as espécies estudadas são sempre soltas.





Mais espaço

A apresentadora Renata Maron ganha mais espaço na Band para falar sobre o universo do agronegócio. Ela, que fazia três participações por semana no “Café com Jornal”, falará diariamente sobre o assunto no “Primeiro Jornal”, no ar a partir da próxima segunda-feira.



Maron trabalha há 16 anos na cobertura do setor.





Começou



A produtora Floresta iniciou as gravações da nova temporada do reality “Top Chef”, comandado por Felipe Bronze.

Uma estreia prevista abril na Record.





Retomada

A atriz Giselle Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes, voltou a gravar “Malhação: Toda Forma de Amar” como a policial Helen.

Ela aparece no começo do mês que vem.







Jornalismo



Domingos Fraga assumiu ontem a Direção de Jornalismo da Record em Brasília, conforme determinação de Antonio Guerreiro – VP do setor.



Ele substitui João Beltrão, que deixa o Grupo Record.





Internet



Também no dia de ontem, Guerreiro fez outros anúncios.



A redação do R7 passa a responder, de maneira unificada, ao diretor de conteúdo de jornalismo do Grupo Record, Thiago Contreira.







20 anos



O “Altas Horas” de Serginho Groisman, que comemora 20 anos de Globo, recebe neste sábado Tom Cavalcante, Fernanda de Freitas, Lúcio Mauro Filho, Marco Luque, Pedro Bismarck, Eliezer Motta e Fafy Siqueira.



Na parte musical, Sérgio Reis, Padre Alessandro e Banda Funk Como Le Gusta.







Bate-Rebate



· O Estúdio I, da GloboNews, terá dois novos quadros em parceria com o G1 a partir da próxima semana...



· ...O “‘G1 em um minuto”, que já vai ao ar na Globo, chegará também ao canal de notícias...



· ... De segunda-feira a sexta-feira, repórteres do G1 vão conversar com a apresentadora Maria Beltrão sobre apostas, apurações e pautas curiosas e exclusivas.



· ...Outra novidade é a estreia do quadro “Fato ou Fake”, direto do estúdio da GloboNews, em São Paulo, toda sexta-feira, com a repórter Clara Velasco.



· A série “Orange Is The New Black”, exibida aos sábados, deixou a Band em segundo lugar durante 55 minutos em Porto Alegre...



· ... A saga de Piper Chapman(Taylor Schilling) garantiu 3,1 pontos de média e pico de 4,3 na medição prévia, o melhor resultado da emissora na semana.



· Evaristo Costa está escrevendo um livro e nele vai contar, entre outras contas, que começou a montar sua aposentadoria privada aos 13 anos de idade, para parar de trabalhar aos 40...



· ...Foi quando decidiu pedir demissão da Globo...



· ... Porém, Américo Martins, vice-presidente de conteúdo da CNN, viajou até Cambridge, na Inglaterra, e conseguiu convencer Evaristo a voltar para a televisão.





C’est fini



Sérgio Hondjakoff, conhecido como Cabeção, é uma das atrações do “Made in Japão”, reality em cartaz no “Domingo Show” da Sabrina Sato. As gravações já terminaram e a Record, como manda a regra, procura manter em sigilo o que se passou no confinamento. Mas circula uma história que o Cabeção botou fogo na atração por causa do comportamento à noite. E que por causa disso teria saído do programa antes da final. Um tremendo quiproquó.





Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!