Publicado 21/11/2026 00:00

As últimas notícias, em ritmo de festa junina no arraial lulopetista, são preocupantes. O atual consenso entre economistas e profissionais sérios de diversas áreas sobre a premência do ajuste fiscal — ou seja, do corte de gastos — nos revela a condição sine qua non para colocar o País nos eixos do crescimento sustentado. Expressões como “Fora, ajuste fiscal” constavam das ineficientes palavras de ordem das hostes petistas, em seus delírios de gastança, nas últimas reuniões.

O quadro brevemente descrito no parágrafo anterior deixa claro o mundo da lua em que vivem. Lucas de Aragão, cientista político da Arco Advice, resumiu bem a atual situação: “O DNA deste governo é não fazer ajuste fiscal”. Qualquer dona de casa sabe que o orçamento doméstico impõe limites ao gasto da família. Aparentemente, Lula vê a coisa de outro ângulo torto: “Como posso tomar emprestado ou imprimir moeda, logo posso gastar à vontade”. Não pode. A inflação elevada vai acertar as contas ali na esquina, como já aconteceu com os gêneros alimentícios em meados de seu atual mandato. Mas Lula não aprendeu.

Estudos e pesquisas demonstram que o corte de gastos torna a máquina pública mais eficiente e abre espaço para o investimento sustentado do qual o Brasil necessita para superar a marcha lenta de décadas. Vivemos um processo de subinvestimento crônico que paralisou inclusive o crescimento da produtividade, que se mantém estacionária, com as piores consequências para o Brasil, em especial para os pobres.

Adam Smith, pai da economia moderna, em seu livro A Riqueza das Nações, expunha sua preocupação com os numerosos pobres da época em que vivia e defendia a concorrência entre as empresas como mecanismo de queda de preços em benefício da população. Deixou claro também que, sem avanços significativos da produtividade, seria impossível dar aumentos reais nos salários ao longo do tempo — objetivo que Lula vem perseguindo por vias tortas que não se sustentam a longo prazo.

Em um de seus últimos programas na CNN, William Waack, em sua fala inicial, chamou o corte de gastos de R$ 60 bilhões enviado ao Congresso de “pacotinho” do governo Lula, em face da necessidade de um valor cinco vezes maior apontada por quem entende de economia. Mas esse não é o caso de Lula e dos economistas do PT. Alguém já disse que eles acreditam em “matemágica”, aquela mistura de matemática com mágica em que 2 + 2 = 5.

A reação ao pacotinho levou 119 entidades da sociedade civil a chamarem a proposta de “fim de mundo 2.0”. Gabriel Barros, economista-chefe da ARX Investimentos, ressaltou o fato de que, mais uma vez, o governo quer fazer o ajuste por meio do aumento da arrecadação, o que qualificou, corretamente, de apropriação indébita. A razão é simples: além de praticamente não investir (menos de 2% do PIB, quando já foi de 10%!), o governo, via tributação escorchante, vem impedindo o setor privado de investir, cujo efeito colateral grave foi a paralisia do avanço da produtividade e, vale dizer, da elevação dos salários em termos reais. Será que Lula e o PT se dão conta disso? Ou será falta de QI em economia?

Pelo jeito, Lula e o PT esqueceram a lição que a ex-URSS e a China aprenderam a duras penas depois de décadas de bate-cabeça equivocado. O vencedor foi, obviamente, Adam Smith e sua obra, que colocou em bases científicas como se constrói a riqueza das nações. Em vez de levá-lo a sério, perderam-se em O Capital, de Marx, ou nos seus Grundrisse, obra em que tenta fazer uma crítica da economia política. Na verdade, Marx nunca se aventurou em explicar como fazer funcionar uma economia de comando. Na verdade, ele não sabia.

Mas voltemos ao delírio lulopetista de que o Estado vai resolver tudo em prol do trabalhador. A gastança petista vê no consumo e naquela frase de Dilma, digna de analfabeta em economia, de que “gasto é vida” — onde faltou o “endividada” após “vida” — o poder de colocar o País em marcha. As medidas óbvias a serem postas em prática não aparecem no radar de Lula e dos petistas em geral. A voz da razão não tem eco. A prodigalidade nos gastos públicos é parte inegociável da bíblia (com "b" minúsculo) petista, para nossa infelicidade geral.

Merecem ser citadas aqui as palavras da Profa. Maria Pia Paganelli, da Universidade de Trinity, nos EUA, que via Adam Smith como um “dissidente” em sua época. Afinal, ele era “contra o mercantilismo e os monopólios no tempo em que mercantilismo e monopólios prevaleciam. Era contra a escravidão quando ela era a norma. Era contra o Império Britânico, do qual era súdito e que estava no auge. Era contra o colonialismo quando o colonialismo era a coluna vertebral do poder. Era contra a taxação sem representação quando a democracia nem existia. Era contra a Igreja estabelecida quando ela tinha poder de vida e morte sobre as pessoas.”

Ler seu calhamaço de mais de 500 páginas é tarefa duríssima para Lula e os petistas. Mas a boa notícia é que existe uma edição da Universidade de Chicago, sob o número 0-226-76374-9, de 1976, que traz um pequeno resumo de cada página com uma mini-inserção na própria página do que está sendo abordado, o que facilita a leitura. Dado que os petistas devem estar de acordo com as posições dissidentes de Adam Smith, seria razoável sugerir que lhe dessem um crédito para não embarcarem em defesas de posições insustentáveis contra o corte de gastos.

É bastante difícil acreditar que haja lucidez e humildade suficientes para que Lula e o PT redirecionem sua estranha visão diante da evidência empírica da necessidade premente do ajuste fiscal que os diversos setores da sociedade brasileira reivindicam, dando um cavalo de pau na gastança desenfreada — menos por concordarem com o diagnóstico e mais para evitar que os mais pobres paguem sempre o preço mais alto via inflação. É bom relembrar, novamente, a inflação dos gêneros alimentícios que doeu muito no bolso dos mais pobres neste terceiro mandato de Lula.

Ou será que vão preferir mais inflação, agora “democraticamente” para todos, e acabar em impeachment? Lula e o PT decidem.

Nota: O livro “O Mito do Governo Grátis”, de Paulo Rabello de Castro, Edições de Janeiro, 2014, é leitura obrigatória, em especial para o PT.



Gastão Reis é economista, palestrante e escritor

Contato: gastaoreis2@gmail.com