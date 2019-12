A secretária do Ambiente e Sustentabilidade do governo do Estado, Ana Lúcia de Souza Santoro, foi exonerada da pasta nesta segunda-feira (16). No seu lugar, o deputado federal Altineu Cortês (PL) vai assumir. A posse acontecerá nesta quarta-feira (18), às 12h, no Palácio Guanabara.



*Estagiária sob supervisão de Maria Luisa de Melo