‘Colégio cívico-militar é nossa prioridade’, diz Márcio Pacheco

Em seu primeiro ano como líder de governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Márcio Pacheco (PSC) faz um balanço do ano legislativo. Destaca a aprovação da desvinculação dos fundos estaduais para o

aumento de receita do Estado e admite que faltaram projetos para executar os recursos, como os do Fundo de Controle Ambiental, que poderia ter sido usado para ampliar o saneamento básico do estado.

Ressalta, ainda, que no próximo ano a prioridade será aprovar o projeto que institui os colégios cívico-militares, um pedido do governador Wilson Witzel.

Encerrado o ano legislativo de 2019, quais as prioridades de votações do governo estadual no ano que vem?



A votação sobre os colégios cívico-militares será a primeira pauta de fevereiro, nossa prioridade absoluta.

Como está a construção disso?



O colégio cívico-militar pretende trazer uma gestão compartilhada, não fere em nada a legislação federal do

magistério e tampouco a da LDB (Lei de Diretrizes e Bases). Tem uma linguagem disciplinar que traz dentro

do militarismo uma opção para o alunado. Não substitui a educação regular. É uma escola por demanda, como uma Faetec. Na Bahia está dando muito certo, com 83 escolas. O modelo tem recurso do Fundeb (Fundo Especial para a Educação Básica) para isso, porque o aluno recebe. É um investimento

para dar uma opção a mais para quem tem vocação.

Mas a negociação do governo com a oposição não avançou este ano...



A divergência da oposição é que esse recurso (para manutenção dos colégios cívicomilitares) venha da Secretaria estadual de Educação, o que é um equívoco. Temos que cumprir o índice constitucional. Quando inscrevemos o aluno em uma escola nova habilitamos a escola a receber o recurso do Fundeb. É uma possibilidade de a gente garantir recursos do governo federal e do fundo para contemplar novos alunos. É um discurso que não pode ser ideológico agora, tem que ser em prol da população. Os outros nós que poderiam ter foram resolvidos. Como a direção da escola, a hierarquia…

Falando em hierarquia, a proposta do governo era ter professores civis, com administração e direção militar, o que vem sendo alvo de muitas críticas.



Esse ponto difícil já está sendo discutido, porque a lei do magistério prevê que os diretores das escolas sejam do magistério. Então, só poderia ter uma opção de militar na direção se ele fosse um professor. Os diretores escolhidos serão civis. A gestão é compartilhada na área disciplinar e aí sim os militares entram com as matérias eletivas.

E que eletivas seriam essas?



Específicas, como primeiros-socorros, educação moral e cívica, amor à bandeira... Um processo de disciplina hierárquica e de inspetoria. Que, de fato, é um modelo de vestimenta, um processo dando ao aluno uma opção de área vocacional.

Como está tal articulação?



Ficou para o ano que vem, porque é uma pauta muito difícil para votar. Já foi muito difícil votar os fundos e o orçamento no fim deste ano, em um prazo muito curto, com a esquerda ameaçando obstruir a pauta. Faz parte do jogo político. Mas para não correr esse risco, a gente entendeu que era melhor debater esse tema no início do próximo ano. Como eu já disse será a primeira pauta de fevereiro, nossa prioridade absoluta.

O que você avalia como ponto positivo da sua liderança de governo?



A votação do orçamento, sem dúvida, foi muito exitosa. Conseguimos manter uma margem de remanejamento de 20%, apesar de o déficit apontado no orçamento ser em torno de R$ 10 bilhões, que foi uma herança que colhemos. Existe uma esperança de aumento dos royalties do petróleo muito grande, que dará ao governo a possibilidade de reduzir esse déficit até o fim do ano. Também conseguimos aprovar a desvinculação dos fundos, o que não significa tirar dinheiro dos fundos. Mas, sim, jogar os recursos que não eram usados dentro do Tesouro, para garantir o pagamento de servidores.

Mas não usar os fundos para as necessidades da população não é uma falha do Executivo? Do Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental) só foram usados 10%...



Faltou projeto. O Fecam não foi usado nos governos anteriores. E, neste governo, a gente não conseguiu executar porque faltava projeto. Houve muita burocracia. Creio que no próximo ano tenhamos mais avanços com projetos eficazes.

Se pudéssemos definir em uma palavra o grande assunto para 2020, qual seria?



A segurança pública. O governador está empenhado em entrar para história nesse sentido. Vai priorizar tudo que está atrelado à segurança.

Uma das principais críticas que algumas pessoas e instituições fazem é com relação ao “morto em confronto”. Muitos índices reduziram, mas isso é uma crítica feita.



Recebemos essa crítica com pesar porque quem está morrendo é pessoa. Infelizmente são pessoas que

escolheram um lado ruim, e o confronto que é maior do que qualquer guerra. Quem anda de fuzil na rua não está disposto a dialogar. A política de enfrentamento da polícia com os criminosos tem sido dura e dado certo. As críticas são bem-vindas, mas contra dados não há argumentos.