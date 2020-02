Paraíba do Sul vive quinta pior crise de água desde 2004

O Relatório da Agência Nacional de Águas mostra que os cariocas têm mais com o que se preocupar. Em 31 de janeiro, os reservatórios do Sistema do Paraíba do Sul, de onde sai a água que abastece a região metropolitana, estava em 44,3%. É o 5º pior indicador dos últimos 16 anos. Em 2014, no auge da crise de abastecimento do governo Dilma, o nível estava em 48,5%. Apesar da chuva nos últimos dias, a água não está caindo o suficiente nas regiões onde ficam os reservatórios. Como consequência, os cariocas precisam economizar, senão, será necessário o acionamento das térmicas a carvão, que são mais caras e poluentes.

O deputado Luiz Paulo, que presidiu a CPI da crise hídrica há cinco anos, alerta: "O nível dos reservatórios de 48,3% é preocupante. A crise de abastecimento de água de 2015 é testemunha que tal hipótese de crise de escassez de água pode vir a ocorrer. Em 2015, fizemos a CPI da crise hídrica com um relatório fortemente propositivo. As providências não foram tomadas. Hoje, temos crise da qualidade no verão (calor e chuvas) e a hipótese de ocorrer com mais gravidade no período de escassez de água, no inverno".



Instituto Estadual do Ambiente contesta crise da água



O Inea diz que o "volume atual de água armazenado nos reservatórios do rio Paraíba do Sul é confortável. As simulações não indicam possíveis problemas de desabastecimento da região metropolitana por ausência de água nesses reservatórios. No último dia 10, o volume equivalente era 48,3%. Nos últimos 7 anos, esse é o segundo maior valor registrado".