Prefeitura de Niterói faz homenagem a desembargador

Foi realizada nesta quinta-feira a inauguração do busto em homenagem ao desembargador Jorge Loretti, com a presença da viúva, dona Cléa Loretti, do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e os ex-presidentes TJ, Marcus Faver e Manuel Alberto. Loretti foi presidente do TJ, membro da Academia Fluminense de Letras e professor.