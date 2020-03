Disputa eleitoral à prefeitura do Rio ganha mais uma pré-candidata

Acabou hoje a novela. A juíza titular da 2ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), Glória Heloíza, pediu exoneração das suas atribuições para concorrer dentro do PSC à indicação para ser a candidata da legenda à prefeitura do Rio. O documento oficial sairá amanhã no Diário Oficial.



O processo SEI 2020-0613818, assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Claudio de Mello Tavares, exonerou Gloria Heloiza Lima da Silva, matrícula 19792, do quadro da Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 54, inciso I, do Decreto no. 2479/79.



O nome da juíza e sua disposição de entrar para a política circulou publicamente no ano passado. Na época, o noticiário dizia que ela seria a candidata do governador Wilson Witzel, justamente para repetir a trajetória de alguém desconhecido que sai do Judiciário e aposta na vitória a um cargo de importância nacional. No decorrer dos meses, o assunto ficou em banho-maria.



Em entrevista a este colunista, publicada no Informe do Dia, em sua edição dominical de 16 de fevereiro, o governador despistou se o "projeto Witzel de saias" ainda estava vivo. "Eu nunca tratei com a juíza Glória Heloíza se ela seria ou não minha candidata, não tenho compromisso com ela e nem com nenhum candidato, tenho compromisso com o povo da cidade do RJ", ressaltou. Nos bastidores, quem comandou toda a costura foi o presidente do partido, Pastor Everaldo. Ele pensa em lançar o nome do seu "talismã" no sábado, dia 14, num grande encontro, onde serão anunciados outros nomes com viabilidade eleitoral no estado.